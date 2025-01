O US F-35 é pontuado na pista e explodos (vídeo)

Vídeo dramático mostra o jato que caiu do céu enquanto seu piloto ejetado cai para

O avião de caça B-35 caiu na base da Força Aérea de Eielson, perto de Fairbanks, no Alasca, por volta das 13:00, e as autoridades relataram que o incidente causou o incidente “Dano significativo” para a aeronave. No entanto, o vídeo que circula pela Internet sugere que o jato foi completamente destruído quando caiu do céu e marcou na pista.

O piloto foi ileso e transportado para o Hospital do Exército de Bassett para estimativa. A colisão aconteceu no perímetro da base, e a ambulância, incluindo ambulância e caminhões de bombeiros, respondeu rapidamente. Uma área afetada na pista é fornecida e uma investigação é determinar a causa do incidente.

O vídeo dramático, que aparentemente gravou a equipe básica e vazou on -line, mostra o jato que caiu do céu, enquanto o piloto é certamente abaixado por um pára -quedas.

“Nosso pessoal é o nosso recurso mais importante e nos dedicamos a garantir sua segurança”, “ disse o coronel Paul Townsend, comandante 354.













As forças aéreas lançaram uma investigação completa de colisão. “Ainda está sob investigação, então eles tentam confirmar todos os detalhes”. Porta -voz Eielson sargento. Kimberly Touchet disse Associated Press.

A Base Aérea de Eielson, localizada a aproximadamente 40 quilômetros ao sul de Fairbanks, foi selecionada em 2016 para hospedar 54 F-35, o que levou a uma disseminação significativa da instalação. A localização estratégica da base permite que os caças cheguem em qualquer lugar do hemisfério norte em uma variedade.

Este incidente segue os outros incidentes do F-35 nos últimos anos, incluindo uma colisão em maio de 2024. Durante o voo do Texas para a Califórnia, e o incidente em outubro de 2023. Onde o piloto expulsou desnecessariamente, deixando a aeronave voar sem voltar antes desmoronando na Carolina do Sul.