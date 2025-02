Tamil Nadu tem a maior demanda por energia entre os estados do sul. Haripriya v 9336@coimbatore | Crédito da foto: Haripriya v 9336@coimbatore

A Comissão Reguladora de Eletricidade de Tamil Nadu (TNERC) rejeitou Tamil Nadu Green Energy Corporation Ltd. (TNGECL) que busca a piscadela para a compra de energia sob o componente do PM-Kusum A.

O regulador disse que a TNGECL flutuou a proposta sem uma taxa de teto mais alta e, ao contrário de sua ordem anterior e às diretrizes do novo e renovável Ministério da Energia (MNRE). A TNGECL emitirá uma proposta revisada, anexada às diretrizes e instruções da comissão do MNRE, para garantir tarifas competitivas e melhor participação, disse ele.

Sob o componente do esquema PM-kusum, os agricultores, os agricultores podem configurar a rede de energia com a conexão Earth/ ZanCas conectada à energia solar ou a outras usinas elétricas com base na energia renovável em seu campo até a capacidade.

A energia renovável gerada a partir desta planta de energia é comprada por empresas de distribuição de energia na taxa de nível pré -estabelecida. A empresa de distribuição de energia é elegível para obter um incentivo com base no desempenho de ₹ 0,40 por unidade ou ₹ 6,6 lakh por MW de capacidade instalada, que é menor, por um período de cinco anos a partir da data de operação comercial.

A TNGECL flutuou o concurso em 14 de fevereiro de 2024 sem o teto superior e solicitou um contrato para entrar em um contrato de compra de energia a longo prazo por um período de 25 anos com quatro agricultores para uma capacidade total de 5 MW a ₹ ₹ 3,28 por unidade , sem aprovar o incentivo com base no desempenho apresentado às empresas de distribuição de energia, para obter uma taxa mais competitiva.

“De nossa ordem anterior em 2023 e as diretrizes do MNRE datadas de 17 de janeiro de 2024, fica muito claro que, se a empresa de distribuição quiser ter um concurso, é obrigatório que o concurso tenha o limite superior do telhado da taxa solar” Tnerc disse.

As taxas de energia solar são reduzidas no dia a dia e a taxa de ₹ 3,28 por unidade oferecida pelos licitantes parece estar no lado superior. A Comissão Reguladora de Eletricidade de Uttar Pradesh adotou a taxa de ₹ 3,10 por unidade sob o componente do esquema de PM-kusum, enquanto a Comissão Reguladora de Eletricidade de Odisha rejeitou um pedido de revisar a taxa de ₹ 3,08 por unidade. Como o preço competitivo de licitação da energia solar é ainda inferior a ₹ 3 por unidade, disse Tnerc.

O potencial da irradiação solar desses estados é menor que em Tamil Nadu. Portanto, a taxa de Tamil Nadu deve ser menor que os estados. A proposta recebeu uma resposta ruim, com apenas 4 licitantes que se qualificam para 5 MW, apesar da aprovação de 420 MW devido à não adesão das diretrizes da MNRE, disse Tnerc.