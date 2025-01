O valor das exportações do RI para os países do BRICS atingirá 84,37 bilhões de dólares em 2024

Jacarta – A Indonésia ingressou plenamente como membro do grupo de países económicos BRICS. A Agência Central de Estatísticas (BPS) observou que as exportações da Indonésia para os países BRICS ao longo de 2024 atingirão 84,37 mil milhões de dólares.

A chefe em exercício do BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, disse que as exportações da Indonésia para os países do BRICS incluem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Neste caso, o valor total das exportações não petrolíferas e de gás dos cinco países contribuiu com 33,91 por cento.

“Ao longo de 2024, as exportações não petrolíferas e de gás da Indonésia provenientes destes cinco países atingirão 84,37 mil milhões de dólares. O valor total das exportações não petrolíferas e de gás dos cinco países BRICS contribuirá para o total das exportações não petrolíferas e de gás do petróleo indonésio. e o gás em 33,91 por cento em 2024”, disse Amália em conferência de imprensa na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

 Chefe do BPS, Amalia Adininggar Widyasanti

Amália explicou que as maiores exportações não petrolíferas e de gás foram para a China, que contribuiu com 24,2 por cento. O principal produto de exportação é o ferro e o aço, com um valor de 16,07 mil milhões de dólares.

Depois, o segundo maior contribuinte é a Índia, com uma quota de 8,17 por cento do total das exportações não petrolíferas e de gás da Indonésia. As principais mercadorias que contribuem são o carvão e o óleo de palma bruto (CPO).

Entretanto, o valor mais baixo exportado para o país BRICS, explicou Amália, provém da África do Sul, que ao longo de 2024 atingirá um valor de 0,78 mil milhões de dólares.

“O principal produto que a Indonésia exporta para a África Austral são gorduras e óleos animais vegetais no valor de 316,72 milhões de dólares”, acrescentou.