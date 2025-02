O Vaticano diz que o papa Francisco em estado crítico

Uma mulher coloca um rosário perto de velas adornadas com fotos do papa Francisco do lado de fora da policiclinica de Agostino Gemelli, onde o papa Francisco está lutando contra a pneumonia, em Roma, no sábado, 22 de fevereiro de 2025 | Crédito da foto: AP

O Papa Francisco estava em estado crítico no sábado (22 de fevereiro de 2025) depois de sofrer uma longa crise respiratória asmática que exigia altos fluxos de oxigênio, disse o Vaticano.

Francis, 88 anos, que foi hospitalizado por uma semana com uma complexa infecção pulmonar, também recebeu transfusões de sangue depois que os testes mostraram uma condição associada à anemia, disse o Vaticano em uma atualização tardia.

“O Santo Padre continua alerta e passou o dia em uma poltrona, embora com mais dor do que ontem. No momento, a previsão é reservada ”, afirmou o comunicado.

Anteriormente, os médicos disseram que o Papa Francisco estava lutando contra a pneumonia e uma infecção respiratória complexa que os médicos dizem que os médicos permanecem em contato e o mantêm hospitalizado por pelo menos mais uma semana.

O Vaticano continuou com suas celebrações do ano sagrado sem o papa no sábado (22 de fevereiro de 2025).

Em uma breve atualização anterior no sábado (22 de fevereiro de 2025), o Papa Francisco dormiu muito bem durante a noite.

Mas os médicos alertaram que a principal ameaça que o Papa Francisco enfrenta seria o começo da sepse, uma séria infecção no sangue que pode ocorrer como uma complicação da pneumonia. Na sexta -feira (21 de fevereiro de 2025), não havia evidências de sepse, e o Papa Francisco estava respondendo aos vários medicamentos que ele está tomando, disse a equipe médica do papa em sua primeira atualização sobre a condição do papa.

“Não está fora de perigo”, disse seu médico pessoal, Dr. Luigi Carbone. “Então, como todos os pacientes frágeis, eu digo que eles estão sempre na escala dourada: em outras palavras, muito pouco é necessário para desequilibrar”.

O Papa Francisco, que tem doença pulmonar crônica, entrou no Hospital Gemelli em 14 de fevereiro, após uma semana de bronquite pior.

Os primeiros médicos diagnosticaram a infecção complexa do trato respiratório viral, bacteriano e fúngico e depois o aparecimento de pneumonia em ambos os pulmões. Eles prescreveram “descanso absoluto” e uma combinação de cortisona e antibióticos, juntamente com o oxigênio suplementar quando você precisar.

Dr. Carbone, que junto com a enfermeira pessoal do papa Francisco, Massimilian e particular.

Ele foi tratado por um cardiologista e especialista infeccioso, além de sua equipe médica pessoal antes de ser hospitalizada.

O Dr. Sergio Alfieri, chefe de medicina e cirurgia do Hospital Gemelli, em Roma, disse que a maior ameaça enfrentada pelo Papa Francisco era que alguns dos germes que estão atualmente em seu sistema respiratório passam para a corrente sanguínea, causando sepse. A sepse pode levar a insuficiência orgânica e morte.

“A sepse, com seus problemas respiratórios e sua idade, seria realmente difícil sair”, disse Alfieri, uma conferência de imprensa na sexta -feira (21 de fevereiro de 2025) em Gemelli. “Os ingleses dizem que toca a madeira, dizemos Touch Iron ‘. Todo mundo toca o que eles querem ”, ele disse enquanto jogava no microfone. “Mas esse é o risco real nesses casos: que esses germes vão para a corrente sanguínea”.

“Ele sabe que está em perigo”, acrescentou Alfieri. “E ele nos disse para transmitir isso.”

Enquanto isso, os diáconos se reuniram no Vaticano para o fim de semana especial do Jubileu. O papa Francisco ficou doente no início do ano sagrado do Vaticano, a celebração do catolicismo do século de cada um. Neste fim de semana, o Papa Francisco deveria celebrar diáconos, um ministério na igreja que precede a ordenação ao sacerdócio.

Em vez disso, o organizador do ano sagrado celebrará a missa no domingo (23 de fevereiro de 2025), disse o Vaticano. E no segundo fim de semana consecutivo, o Papa Francisco deveria pular seu tradicional domingo (23 de fevereiro de 2025) ao meio -dia, que poderia ter entregue de Gemelli se ele estava pronto.

“Veja, embora não seja (fisicamente) aqui, sabemos que está aqui”, disse Luis Arnaldo López Quirindongo, um diácono de Ponce, Porto Rico, que estava no Vaticano no sábado (22 de fevereiro de 2025) para a celebração do jubileu. “Está se recuperando, mas está em nossos corações e está nos acompanhando porque nossas orações e seus vão juntos”.

Além disso, os médicos disseram que a recuperação do Papa Francisco levará tempo e que, independentemente dele, ele ainda terá que viver com seus problemas respiratórios crônicos no Vaticano.

“Você tem que superar essa infecção e todos esperamos que isso a superasse”, disse Alfieri. “Mas o fato é que todas as portas estão abertas”.