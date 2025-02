O veredicto de Budi disse que no caso de ouro de corrupção de ouro o ouro foi acordado no nível de apelação, então 16 anos e um dinheiro substituto de RP 1 bilhão

Yakarta, vivo – O painel de juízes no nível de apelação no Tribunal Superior de Dki Jakarta (PT) realmente deu um veredicto mais grave ao louco rico de Surabaya Budi, disse ele sobre o caso de corrupção de comprar e vender o ouro do Antam.

Na decisão, o Conselho de Apelações mudou a decisão do Tribunal de Corrupção no Tribunal Distrital Central de Yakarta para o acusado Budi. O número do caso no Tribunal Distrital Central de Yakarta é 78/pid.sus-tpk/2024/pn.jkt.pst em 27 de dezembro de 2024, que puniu o BUID com um criminoso de 15 anos na prisão.

“O crime criminoso condenado ao acusado Budi disse, portanto, com uma prisão por 16 anos e uma multa de fevereiro de 2025.

O juiz acredita que Budi disse que provou ser legal e convincentemente culpado de cometer um ato criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro (TPPU) e continua como acusação do primo em primeiro grau e a acusação do primo do segundo.

O juiz também deu sentenças adicionais a Budi disse. Ele foi convidado a pagar uma taxa de substituição de 58.841 kg de Antam de ouro ou equivalente a um valor de RP35.526.893.372,99 e 1.136 kg de ouro de ouro ou equivalente a um valor de RP 1.073.786.839.584,00.

O valor é baseado no custo da produção de ouro de Antam em dezembro de 2023 ou pelo menos equivalente ao valor do ouro durante a execução.

“Se o réu não puder pagar dinheiro de substituição por 1 (um) mês após o veredicto ter uma força legal permanente, sua propriedade poderá ser confiscada e leiloada para cobrir o dinheiro da substituição”, disse o juiz.

“No caso de o réu não ter bens suficientes para pagar pelo dinheiro da reposição, foi substituído por prisão por 10 (dez) anos”, continuou ele.

O painel de juízes determinou que o período de prisão e detenção que Budi havia feito disse que foi completamente deduzido das penalidades impostas.

Número do caso: 11/pid.sus-tpk/2025/pt dki foi examinado e julgado pelo presidente do Conselho de Apelações de Herri Swantoro com o juiz Budi Susilo, Teguh Harianto, Anthor R. Saragih e Hotma Maya Marbun. FAJAR SONNY SUKMONO Registrador Substituto. O veredicto foi lido na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

O veredicto dado pelo juiz do nível de apelação de acordo com os processos do promotor. No entanto, esse julgamento comparativo é ainda menor que a decisão dos juízes do Tribunal Distrital Central de Yakarta.