O vice -adjunto Amritpal move as instruções de busca de HC para permitir que ele participe de procedimentos parlamentares

O deputado de Punjab na prisão, Amritpal Singh, transferiu para o Tribunal Superior de Punjab e Haryana, procurando instruções para o Centro, o governo do Punjab e outros entrevistados para permitir que ele participe de procedimentos parlamentares.

A seu pedido, o parlamentar de Khadoor Sahib afirmou que mesmo um membro do Parlamento sob detenção preventiva tem o direito de participar das sessões da Câmara dos Deputados de acordo com a Constituição.

Singh, que interpretou as pesquisas parlamentares do ano passado como candidato independente, foi escolhido para o Lok Sabha de Khadoor Sahib de Punjab.

Atualmente, ele está alojado na prisão de Dibrugarh de Assam sob a Lei de Segurança Nacional (NSA).

A seu pedido, o parlamentar afirmou que seu direito constitucional foi negado porque, devido à sua detenção preventiva, ele foi forçado a permanecer ausente dos procedimentos parlamentares, com uma intenção maliciosa de fazer seu círculo eleitoral de Lok Sabha e mais, além disso, para Faça seu assento sair após 60 dias de ausência, o que terá sérias conseqüências para ele, bem como para seu círculo eleitoral de quase 19 lakh de pessoas.

Um deputado perde sua participação no Parlamento se estiver continuamente ausente de suas sessões por 60 dias em termos do artigo 101 da Constituição, Singh sustentou.

O peticionário declarou que, em 30 de novembro do ano passado, ele pediu ao Presidente de Lok Sabha para permitir que ele participasse das sessões do Parlamento.

“Em resposta, o peticionário foi informado de que estava ausente por um total de 46 dias de sessões parlamentares”, disse ele.

Singh disse em seu pedido que deu uma representação ao comissário em anexo, solicitando permissão para participar das sessões do Parlamento, mas nenhuma resposta foi recebida.

“Uma baixa detenção preventiva tem o direito de participar das sessões do Parlamento. Isso ocorre porque os privilégios e os deveres do parlamentar têm prioridade sobre a detenção em casos não criminais (preventivos). A autoridade de detecção deve fazer acordos para que o MP participe a sessão do Parlamento “, disse ele.

O Presidente de Lok Sabha ou o presidente de Rajya Sabha pode emitir uma ordem de produção para garantir a presença do parlamentar parado em casa, acrescentou.

Uma vez que essa ordem é emitida, a autoridade de detenção é legalmente obrigada a levar o Parlamento ao Parlamento, o peticionário apresentou.

Singh, que vem de Amritsar, também se referiu a uma ordem recente do Tribunal Superior de Delhi que concedeu liberdade condicional ao vice -engenheiro de Baramulla Rashid para participar de procedimentos parlamentares.