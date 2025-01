O vice -ministro de Energia e Recursos Minerais chamou mais RP 3 kg a partir de 1 de fevereiro de 2025

Yakarta, vivo – O vice -ministro de Energia e Recursos Minerais (ESDM), disse Yuliot Tanjung, em 1º de fevereiro de 2025, não havia mais varejistas de GLP (GLP) 3 kg de gás da Alias ​​Melon porque os varejistas seriam encorajados a se tornarem o oficial Base Pamina (Persero (Persero).

Leia também: Discurso de gestão do ensino superior de mineração, o governo está aguardando a proposta de DPR

Ele disse que esse esforço teve como objetivo reorganizar as vendas do LPG de acordo com o preço especificado, para que os varejistas subsequentes que foram transformados na base oficial da base obtivessem um número de registro comercial.

“Novamente, estamos organizando que o preço recebido pela comunidade pode concordar com os limites de preços estabelecidos pelo governo”, disse Yuliot no Gabinete do Ministério da Energia e Recursos Minerais, Yakarta, sexta -feira, 31 de janeiro de 2025.

Leia também: Como são os incentivos da conversão do motor elétrico em 2025?

 Ilustração de Melon Gas, também conhecida como cilindros de 3 kg de GLP.

Ele disse que o governo deu um período de carência de 1 mês para os varejistas GLP 3 kg se transformarem na base oficial da poltrona reclinável. O truque é que os varejistas devem primeiro se registrar online.

Leia também: Bahlil disse que o presidente Pabowo estava apontando para o levantamento de petróleo para atingir 1 milhão de barris por dia até 2028-2029

“Eles podem registrar seu número de identificação populacional como base, porque as pessoas são permitidas. Em seguida, entram no sistema OSS, que também foi integrado ao sistema no Ministério do Interior”, disse Yuliot.

Ele disse que o esforço de transformação do retiro de 3 kg de GLP para se tornar a base oficial de reclamação, esperava -se que a cadeia de distribuição de 3 kg de GLP pudesse quebrar. Portanto, risco excesso de oferta E você pode evitar o uso indevido de GLP 3 kg no futuro.

“Então, talvez isso também não aconteça excesso de oferta Ou para o uso de GLP não está correto. (A regra) é o arranjo de Recamina. Esta distribuição é o suprimento através do Rebank “, disse ele.

Sabe -se que esse discurso surgiu anteriormente desde que o Ministério das Finanças revelou que o preço do GLP 3 kg era realmente maior do que aqueles que circulavam na comunidade. Através de cargas de vídeo em contas do Instagram @KemenKeuriVi um diálogo narrador com um dos comerciantes, que disse que costumava comprar um GLP de 3 kg para RP.

Portanto, o governo forneceu um subsídio RP 30.000 para cada tubo de 3 kg de GLP. No total, o governo atribuiu um orçamento de 80,9 bilhões de RP, para 3 kg de subsídios de GLP que totalizaram 7,5 milhões de toneladas.