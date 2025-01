O Vice-Ministro do Interior disse que o Retiro dos Chefes Regionais Eleitos iria durar mais de 7 dias

Jacarta – O Ministério do Interior (Kemendagri) começou a desenvolver um programa de informação ou retiro para chefes regionais eleitos como resultado das eleições regionais simultâneas em 2024.

“Estamos atualmente formulando o conceito tecnicamente com Lemhannas, mas o que é importante é a substância, estamos atualmente formulando a substância”, disse o vice-ministro do Interior, Bima Arya, a repórteres no complexo do Palácio Presidencial, no centro de Jacarta, na quarta-feira, 1º de janeiro. 22 2025.

Bima Arya explicou que se espera que o conteúdo deste retiro seja mais detalhado. Lembrando que já existem vários programas do governo central em execução, um deles é a Refeição Nutritiva Gratuita (MBG).

 Vice-Ministro do Interior (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

“(A substância) será mais detalhada, porque agora a alimentação nutritiva está funcionando, a segurança alimentar está funcionando, então será mais detalhada”, disse.

Além disso, disse Bima, espera-se que o período ou tempo para a reforma dos chefes regionais eleitos seja muito mais longo do que a reforma ministerial. Entretanto, quanto ao local, disse que provavelmente será o mesmo do retiro ministerial, especificamente em Magelang, Java Central.

“Pode demorar mais, possivelmente mais de sete dias”, disse Bima.

Bima disse que a retirada dos chefes regionais será feita em etapas. Ajustado ao momento da inauguração e decisão do Tribunal Constitucional (MK).

“Tudo deve ser gradual, por isso na primeira vaga não houve reivindicações, na segunda vaga as exigências foram indeferidas pelo Tribunal Constitucional ou rejeitadas. “A terceira vaga serão os chefes regionais a quem o Tribunal Constitucional ordenou re -eleições, mas com certeza todos terão suprimentos”, enfatizou Bima.