O vice -presidente Dhankhar participa do chamado da SMVDU em J&K, diz o interesse nacional supremo

Vice -presidente Jagdeep Dhankhar com sua esposa Sudesh Dhankhar, tenente governador de J&K, Broj Sinha e Primeiro Ministro Omar Abdullah durante o décimo chamado da Universidade Shree Mata Vaishno Devi em Katra K. | Crédito da foto: PTI

O vice -presidente Jagdeep Dhankhar no sábado (15 de fevereiro de 2025) participou da convocação da Universidade Shri Mata Vaishno Devi (SMVDU) aqui, enfatizando que o interesse nacional é maior do que qualquer interesse político ou individual.

O tenente -governador Bojoj Sinha, o primeiro -ministro Omar Abdullah, o ministro educacional Sakeena Fordous também participou da décima chamada no auditório Matrika do campus da SMVDU.

“Somos índios e ser indiano é nossa identidade. O nacionalismo é a nossa religião e é nosso dever manter o nacionalismo no mais alto nível, qualquer que seja a situação ”, disse o vice -presidente, abordando a chamada.

“Nenhum interesse político ou individual pode ser maior que o interesse nacional”, disse ele, destacando o progresso da Índia sob a liderança do primeiro -ministro Narendra Modi nos últimos 10 anos.

Ele também chamou a revogação do artigo 370 que concedeu um status especial a Jammu e Caxemira para o governo central liderado pelo BJP em agosto de 2019 como “histórico” e disse que a disposição constitucional era de natureza temporária.

No ano acadêmico 2023-24, um total de 684 estudantes do SMVDU se qualificaram para o diploma em diferentes disciplinas; 147 estudantes de domínio; 34 alunos para domínio integrado e 44 alunos para a concessão do título de pH D.

Um total de 26 medalhas, nove certificados de distinção e 10 prêmios da Fundação Infosys foram apresentados aos estudantes selecionados pelos dignitários, disse um funcionário da universidade.

Ele disse que um total de 501 homens e 408 alunos receberam os títulos.

Anteriormente, o tenente governador que também é o chanceler da universidade recebeu o vice -presidente do aeroporto de Jammu.