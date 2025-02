Yakarta, vivo – O programa de alimentos nutricionais gratuitos é uma promessa da campanha de Pabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka nas eleições presidenciais de 2024.

O vice -presidente Gibran Rakabuming Raka declarou que um dos programas na visão e missão do Presidente Pabowo Subianto, a saber, alimentos nutricionais livres (MBG), sempre foi coletada pela comunidade, mesmo antes de abrirem em 20 de outubro.

Isso foi transmitido pelo vice -presidente Gibran, abrindo a celebração do Ano Novo Nacional Chinês do Ano Novo Chinês 2576 Chinês Ano Novo Indonésio Assistente Religioso (Matackin) em Taman Mini Indonésia Indah (TMII), Jacarta Oriental, Domingo.

“Este é um programa tão aguardado, eles até me faturam sobre o programa, mesmo antes de serem inaugurados. Todos os dias, as pessoas perguntam: ‘Quando o almoço grátis comerá?’

Em seus comentários contra Confucio, Gibran expressou sua gratidão a Matakin, que havia contribuído ativamente e apoiou a implementação do programa MBG.

Com essa contribuição, o vice -presidente cria os benefícios do MBG. Pode ser sentido por uma comunidade mais ampla.

“Isso é janeiro de janeiro passado em vários lugares. Essa esperança pode ser distribuída de maneira mais uniforme”, disse o vice -presidente.

O vice -presidente também disse que Matackin, como um dos elementos da diversidade na Indonésia, tem um papel estratégico na manutenção da unidade, especialmente com seus muitos membros e se estendeu por toda a Indonésia.

Por esse motivo, o vice -presidente convidou os membros de Matackin para fortalecer a unidade e trabalhar juntos para enfrentar vários desafios.

“Vamos lá, senhoras e senhores, neste ano novo, nós, como nação unida, podemos continuar a unir nossas mãos, confiamos em cada mudança climática cada vez mais severa”, disse o vice -presidente Gibran.

Anteriormente, na mesma ocasião, o presidente -general Matackin Budi Santoso Tanuwibowo expressou seu apoio ao programa MBG para aumentar a inteligência da vida da nação.

“Completo com as palavras do Kungce do Profeta, o povo de Kungce deve apoiar o programa. Não para o bem de Pak Pabowo ou mais Gibran, mas para o nosso bem da Indonésia, Indonésia, amamos”, disse ele. (Formiga)