O vice-presidente Harris enfrenta decisões difíceis sobre o futuro político

Conselheiros e aliados estão deliberando em particular os próximos passos da vice-presidente Harris enquanto ela se prepara para deixar o cargo na segunda-feira, enfrentando um futuro incerto após um ano sem precedentes.

Harris, que se tornou o candidato presidencial democrata durante a noite em julho passado, depois que o presidente Biden desistiu repentinamente da disputa, poderia usar os próximos quatro anos para se preparar para uma nova candidatura à Casa Branca em 2028, quando o presidente eleito Trump não será elegível para concorrer. . para a reeleição.

Ela também poderia considerar uma candidatura a governadora em seu estado natal, a Califórnia, ou abandonar completamente o serviço público.

“Há um debate entre seus conselheiros neste momento sobre se ele deveria concorrer a algum cargo e, em caso afirmativo, quais?” disse um aliado de Harris que conversou com o vice-presidente nas últimas semanas.

Harris mantém suas opções em aberto, dizem três fontes próximas ao vice-presidente, mas ela está pensando muito em continuar no serviço público, algo que faz há mais de duas décadas.

“Por que eu não correria de novo?” disse um segundo aliado de longa data.

É uma pergunta que muitos dos seus conselheiros repetiram nas últimas semanas, incluindo numa recente reunião de gala realizada no Observatório Naval para os conselheiros e amigos mais próximos de Harris no mês passado.

Na reunião de dezembro, os principais aliados de Harris discutiram informalmente as suas opções. “Ninguém acredita que este seja o fim para ela em termos de cargos públicos”, disse o aliado. “Esta é quem ela é.”

Desde que concedeu a vitória a Trump em novembro, Harris manteve-se discreta em público, recusando entrevistas e limitando o seu tempo como vice-presidente.

Harris, dizem fontes próximas a ela, também está reunindo metodicamente o que aconteceu na eleição presidencial. Nas próximas semanas, quando deixar o cargo, espera-se que ele tenha uma “reflexão real” – como disse uma fonte – sobre o seu caminho a seguir.

“Esta será a primeira vez em muito tempo que ela terá um momento para pensar sobre os próximos passos”, disse um terceiro aliado de Harris, apontando para sua agenda cansativa como vice-presidente e companheira de chapa de Biden e, em seguida, sua própria candidatura. da decisão de Biden. abandonar a corrida. “Ele teve muito pouco tempo para processar os últimos meses e pensar se quer tentar novamente”.

A NBC News informou na quarta-feira que Harris decidiu escrever um livro logo após sua partida.

“Kamala Harris está prestes a conseguir o maior contrato de livro de qualquer vice-presidente da história”, disse Keith Urbahn, um agente literário, ao meio de comunicação. “Mas a verdadeira questão não é o progresso, mas sim se o livro poderá redefini-lo até 2028.”

Ao mesmo tempo, o Segundo Cavalheiro Doug Emhoff está a tomar medidas para regressar ao setor privado e a manter conversações sobre a possibilidade de desembarcar em Nova Iorque, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Quando se trata de Harris, Jamal Simmons, que atuou como diretor de comunicações de Harris até 2023, disse que Harris tem vários meses para decidir seus próximos passos.

“Ela não deveria fazer nada até a primavera”, disse Simmons. “Você esteve na esteira mais rápida e intensa e deve recuperar o fôlego e curtir seus amigos e familiares, pensar no tempo em que atendeu o público e depois começar a conversar sobre o que fazer a seguir.

“A pior coisa que você pode fazer é assumir um compromisso de longo prazo, a menos que seja absolutamente necessário”, disse ele.

O terceiro aliado de Harris também alertou que se Harris quiser concorrer à presidência, ela não deveria concorrer a governador, dado o que está em jogo.

“Imagine que ela concorre a governador e perde”, disse o assessor. “Seria o fim do jogo.”

Ao mesmo tempo, um importante doador democrata disse que Harris deveria considerar a corrida para governador em vez de outra eleição presidencial. Esta fonte sugeriu que a extensão da derrota de Harris para Trump (ela perdeu todos os sete estados decisivos na corrida) mina a confiança entre os democratas numa potencial corrida para 2028.

“Escute, não há como ela passar das primárias, e essa é a realidade”, disse o doador.

Se Harris decidir concorrer à presidência em 2028, ela poderá enfrentar o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que compartilha muitos dos mesmos conselheiros e doadores de Harris.

Newsom, que foi recentemente investigado à medida que os incêndios florestais continuam a aumentar no seu estado, há muito que é visto como um dos principais candidatos à nomeação democrata. Mas os aliados de Harris dizem que isso não deve impedi-la de concorrer.

“Todos que desejam concorrer à presidência deveriam concorrer à presidência”, disse o terceiro aliado de Harris. “Este não é o momento para acordos e negociações nos bastidores. Trata-se de quem é o melhor mensageiro do Partido Democrata”.

“É como na loteria, você tem que jogar se quiser ganhar”, disse o aliado.

Provavelmente há muito mais nomes na corrida de 2028 além de Harris e Newsom. Uma pequena lista inclui pessoas como a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, o governador de Illinois, JB Pritzker, o governador de Kentucky, Andy Beshear, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, o senador John Fetterman (D-Pa.), o ex-secretário de Transportes Pete Buttigieg e o deputado. Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.).

De qualquer forma, aqueles que conhecem bem Harris dizem que a transição de vice-presidente para a vida privada pode ser um desafio para ela, dadas as suas múltiplas funções consecutivas no serviço público, de promotora distrital da Califórnia a procuradora-geral do estado e senadora antes de assumir o papel de parceira de Biden.

“Ela foi uma autoridade eleita durante a maior parte de sua vida adulta, então a perspectiva de ficar fora do cargo deve ser perturbadora para ela”, disse o terceiro aliado.

