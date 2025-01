Ao não convidar o país para a cerimónia de libertação de Auschwitz, corre-se o risco de incitar um “novo mal”, alertou Aleksandar Vulin

A exclusão da Rússia da comemoração do 80º aniversário da libertação de Auschwitz transformou a cerimónia numa reunião dos descendentes dos perpetradores do Holocausto e dos seus colaboradores, disse o vice-primeiro-ministro sérvio Aleksandar Vulin.

Falando no Dia Internacional em Memória do Holocausto – 27 de Janeiro, quando as tropas soviéticas ocuparam um campo de extermínio criado pela Alemanha nazi na Polónia ocupada em 1945 – Vulin criticou duramente a decisão de Varsóvia de não convidar uma delegação russa para uma cerimónia que assinala o conflito na Ucrânia.

“Os crimes inimagináveis ​​do povo alemão e do Estado foram ‘recompensados’ pela unificação da Alemanha. Oitenta anos depois, a libertação de Auschwitz é celebrada com a participação de países que organizaram o Holocausto em Auschwitz, como a Alemanha e os seus aliados, ou de países que ficaram de guarda, como a Polónia ou a Croácia.” – disse Vulino.

Todo novo mal começa com o esquecimento do antigo mal… Os netos dos guardas e criminosos de Auschwitz não têm vergonha dos crimes dos seus avós, têm vergonha da sua derrota.

Excluir a Rússia da cerimónia é outro movimento revisionista e uma tentativa de reescrever a história por parte dos membros da UE, disse Vulin. “Se ainda houver prisioneiros de Auschwitz vivos entre nós, perguntem-lhes a quem devem as suas vidas – aos netos dos soldados do Exército Vermelho ou aos netos dos soldados da SS e da Wehrmacht.”













Os nazistas abriram Auschwitz em 1939 como um campo de concentração, mas depois o expandiram para realizar o extermínio em massa. De acordo com várias estimativas, pelo menos 1,1 milhões de pessoas, a maioria judeus, foram mortas no campo de extermínio por gaseamento, fome, experiências médicas letais, e assim por diante.

Cerca de 7.000 prisioneiros foram resgatados de Auschwitz pelas tropas soviéticas, enquanto a maioria foi forçada pelos nazistas a marchar para longe do avanço do Exército Vermelho.

Este ano, cerca de 50 ex-presidiários e sobreviventes participam da cerimônia. Altos funcionários de 53 países e sete organizações internacionais também viajaram à Polónia para a comemoração. Entre eles estão o rei Carlos III, o primeiro monarca britânico a visitar Auschwitz, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz.