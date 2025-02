O vice -projeto do DMK Wilson revive o debate sobre a reserva nas nomeações no Judiciário Superior

O debate sobre a necessidade de introduzir a reserva na nomeação de juízes da Suprema Corte e os tribunais superiores foi revivido pela recente introdução da Lei Constitucional (Emenda) 2024 por Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) Rajya Sabha MP P. Wilson . O projeto busca alterar a Constituição para fornecer a devida representação para os membros das castas programadas, tribos programadas, outras classes atrasadas, mulheres e minorias religiosas na nomeação de juízes da Suprema Corte e dos tribunais superiores em proporção à sua população e contribuir uma linha do tempo. , transparência e permitir opiniões do governo do estado em nomeações judiciais.

Segundo o Sr. Wilson, as nomeações judiciais devem ser feitas levando em consideração a diversidade social dentro da instituição. No projeto, ele solicitou o quadro de um memorando de procedimentos para a nomeação de juízes da Suprema Corte em consulta com o presidente do presidente da Índia que estabelece os prazos e o procedimento que inclui identificar, avaliar, recomendar e nomear candidatos adequados como juízes de Apex Corte. Além disso, ele solicitou uma consulta pelo governo da Índia com os respectivos governos estaduais enquanto nomeava o Presidente da Justiça ou Juiz de qualquer HC.

Já em outubro de 2020, então o Ministro da Lei e a Justiça da União Ravi Shankar Prasad respondeu a um aviso de Wilson sobre a necessidade de garantir a justiça social e a diversidade em compromissos judiciais, disse que a Constituição não fornece tais reservas na Base de casta, classe ou gênero. Ao mesmo tempo, o Sr. Prasad declarou que o centro estava impressionando a necessidade de considerar a consideração adequada dos candidatos apropriados pertencentes aos SC, STs, OBC, minorias e mulheres enquanto marcaram compromissos judiciais para os HCs.

Um ano antes disso, o Ministério da Lei havia dito que não havia proposta de introduzir reservas para as mulheres nas mais altas consultas judiciais. Isso ocorreu depois que um comitê parlamentar permanente disse que apenas seis mulheres juízes foram nomeadas na Suprema Corte (a partir de 2019) e recomendaram que o ministério tomasse medidas apropriadas para incluir mais mulheres juízes no judiciário superior e subordinado. No 84º Relatório sobre a demanda por subsídios, o comitê recomendou que a força de mulheres juízes fosse de cerca de 50% da força total. O ministério havia dito que não há proposta de emenda aos artigos 124 e 217 da Constituição.

Os dados compartilhados pelo Ministro da Direito, Arjun Ram Meghwal, no Lok Sabha em julho de 2023, revelaram que dos 604 juízes nomeados desde 2018 para vários HCs, 454 pertenciam à categoria geral. Apenas 18 pertenciam aos SCs, nove ao STS e 72 ao OBC e 34 pertenciam à categoria minoritária.

Nesse contexto, Wilson, em seu projeto, argumentou que um judiciário representativo é essencial para promover a confiança do público em sua capacidade de tomar decisões sólidas e receptivas. “Os juízes de ambientes variados serão baseados em uma gama mais ampla de experiências, o que resultará em julgamentos mais equilibrados e integrais. Um poder judicial diversificado também tem menos probabilidade de violar os direitos das classes sub -representadas e é mais provável que evite a discriminação … um judicial que não reflete a composição social da nação levanta um sério desafio constitucional, minando a confiança do público na confiança no público em Sistema de justiça ”, ele sentiu.