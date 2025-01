As autoridades de Uganda confirmaram o estresse do Sudão no campali após a morte do paciente

Uganda confirmou a epidemia de Ebola na capital do campal depois que um homem de 32 anos sucumbiu ao vírus, disseram autoridades de saúde na quinta-feira.

De acordo com Diana Atwine, uma constante secretária do Ministério, o paciente sucumbiu ao Hospital Nacional na quarta -feira pela recomendação de Mulagje depois que ele experimentou vários órgãos. O pós-m) confirmou que ele estava infectado com a doença do vírus Ebol Ebola (Judiciário), um único responsável por epidemias anteriores no país.

As autoridades seguem pelo menos 44 contatos, incluindo 30 profissionais de saúde porque trabalham em expansão. No entanto, o monitoramento de todos os contatos pode ser um desafio, porque o Campal é o principal centro turístico, que conecta Uganda ao sul do Sudão, a República Democrática do Congo e Ruanda.

O Ebola é uma febre hemorrágica muito contagiosa que é transmitida através do contato com fluidos e tecidos corporais infectados. Os sintomas incluem febre, fadiga, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, vômito, diarréia, erupção cutânea e sangramento interno ou externo.













“Manifestações sangradas geralmente ocorrem em estágios posteriores, após os sintomas acima”. Disse Atwine.

Na sexta -feira, o guardião russo do poço humano -ser um Rosnobronjzor, afirmou que estava pronto para ajudar Kampali. “Rospotretbnatzor está em contato com seus colegas ugandicos e enviou propostas para ajudar na implementação da pesquisa epidemiológica e das medidas anti -epidemia”, “” A declaração afirma.

No início de 2024, para melhorar a capacidade laboratorial do Kampale, a Rússia entregou um laboratório móvel em Kampali, permitindo um rápido diagnóstico laboratório de doenças infecciosas perigosas, explicou o Serviço de Impressão.

Isso indica a primeira morte confirmada desde 2023. A última grande epidemia da terra ocorreu em setembro de 2022, originalmente do distrito de Mubenda, e foi oficialmente proclamada após quatro meses. Esse surto também foi causado por uma tensão do vírus do Sudão Ebola.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o vírus requer, em média, a vida de cinco em cada dez indivíduos infectados, embora as epidemias anteriores tenham sido relatadas variarem entre 25% e 90%, dependendo dos esforços de respostas e intervenção médica.

No início de janeiro, a vizinha Tanzânia confirmou a epidemia do vírus mortal de Marburg em sua região do noroeste de Kager. Em 2017, Uganda registrou três casos de morte devido a esta doença.