O vizinho indiano busca abolir os acordos de fronteira ‘desigual’

O governo provisório de Bangladesh pretende revisar acordos anteriores com Nova Délhi

O governo provisório de Bangladesh planeja assumir uma forte posição sobre questões de fronteira com a Índia, informou a mídia local na quarta -feira, citando altos funcionários. Os comentários vêm à véspera da reunião entre os oficiais de fronteira indiana e de Bangladesh que devem ser realizados no próximo mês.

As conversas entre os mais altos agentes de segurança para os limites dos dois países estão programados para 17 a 20 de fevereiro em Nova Délhi, de acordo com o Dhaka Tribune. Será a primeira reunião desse tipo da mudança de regime em Daki no ano passado.

Jahangir Alam Chowdhury, consultor da casa de Bangladesh, disse à mídia na quarta -feira que os planos de Dhaka “Mude seu tom” Em negociações com a Índia e tenta cancelar “Desigual” Contratos fronteiriços assinados sob o governo anterior, liderados pelo ex -primeiro -ministro Sheikh Hasin. Em agosto de 2024, Hasina foi forçada a renunciar após protestos em massa e fugiu do país para a Índia.

“A maneira como ele falou antes, desta vez o tom da fala será diferente”. Jahangir declarou, de acordo com Dhaka Tribune. Ele acrescentou que os assassinatos nas fronteiras seriam o foco principal da discussão e que rachaduras em civis desarmados deveriam parar. Bangladesh também assumirá as questões de travessias ilegais, cercas e fronteiras nas fronteiras em áreas disputadas. “













As tensões nas fronteiras entre os dois vizinhos reforçaram nos últimos meses, adicionando um relacionamento já complicado após a ejeção de Hasina. No início deste mês, o Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh convidou o Alto Comissário Indiano em Daki para transferir “Cuidado profundo” através “Tentativas não autorizadas de construir uma cerca de arame farpado” pelas forças fronteiriças indianas. Nova Délhi respondeu dizendo que “Eles observaram todos os protocolos e acordos entre os dois governos”.

A Índia e Bangladesh dividem o limite de 4.096,7 km, dos quais mais de 900 km ainda não foram cercados. A Índia começou a cercar -o em 1986 devido a crescentes preocupações sobre a migração de Bangladesh. Mais recentemente, Nova Délhi reivindicou a necessidade de uma cerca citando “Atividade criminosa transversal, contrabando, movimento de criminosos e lojas”. As mesmas preocupações foram expressas pelos oficiais de Bangladesh. Nas últimas semanas, casos de conflito entre os habitantes locais, principalmente agricultores, que moram perto da fronteira, relataram na mídia. Dhaka também acusou as forças de segurança nas fronteiras indianas de matar os nacionais de Bangladesh, identificados como Saidul Islam no início de janeiro.

O governo do The Guardian, em Bangladesh, liderado pelo Nobel Laureat Muhammad Yunus, declarou anteriormente que analisará alguns dos acordos com a Índia concluída de acordo com a regra de Hasina, incluindo contratos para compra de eletricidade. A administração temporária também buscou a extradição de Hasina em dezembro. As autoridades da DAKI afirmam que Hasina deve enfrentar acusações sobre o suposto envolvimento de incidentes de violência e desaparece durante os protestos de 2024, o que levou à sua demissão. No entanto, no início de janeiro, a Índia supostamente estendeu o visto do ex -primeiro ministro, que ainda não respondeu oficialmente aos pedidos de extradição.