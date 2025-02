O voo do Alasca está ausente sem sobreviventes: o que saber

Na sexta -feira, foi encontrado um pequeno avião de vizinhança que caiu no oeste do Alasca na quinta -feira no mar, e as autoridades anunciaram que as 10 pessoas a bordo morreram.

Este incidente marca um dos acidentes mais letais do estado durante o último trimestre do século.

O avião, operado por Bering Air, viajava de Unakleet para Nome quando desapareceu na quinta -feira, apenas para ser encontrado no dia seguinte.

Este acidente ocorre apenas semanas depois que outros dois incidentes de aviação foram feitos no mês passado. Uma colisão mortal no ar perto do Aeroporto Nacional de Reagan Washington matou 67 pessoas, e um acidente fatal na Filadélfia acusou sete vidas.

Após esses incidentes, o presidente Trump prometeu revisar a Administração Federal de Aviação, até nomear um líder interino e atualizar o sistema de controle de tráfego aéreo do país.

“Meu coração está partido pelas notícias de Nome. O Alasca é uma grande cidade pequena”, escreveu a senadora Lisa Murkowski (R-Ala.) Na plataforma social X sobre o acidente de quinta-feira. “Quando a tragédia ocorre, nunca nos aposentamos diretamente dos Alaskanes. Mas isso também significa que nos juntamos como comunidade para chorar e curar”.

As equipes de resgate usaram helicópteros para encontrar a última posição conhecida do avião quando descobriram os restos mortais na sexta -feira, de acordo com Mike Salerno, um representante da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

Dois nadadores de resgate foram destacados para avaliar a situação.

A Guarda Costeira relatou que o avião desapareceu aproximadamente 48 quilômetros a sudeste de Nome. De acordo com os dados forenses da Patrulha Aérea Civil dos Estados Unidos, por volta das 15h18, o avião experimentou algum tipo de incidente que levou a uma rápida diminuição de altitude e velocidade.

O tenente da Guarda Costeira CMDR. Benjamin McIntyre-Coble disse que não poderia “especular sobre o que foi esse incidente”.

McIntyre-Cobble também mencionou que não foram recebidos sinais de angústia da aeronave, que está equipado com um transmissor de localização de emergência. Este dispositivo, quando submerso na água do mar, envia um sinal para um satélite que posteriormente alerta a Guarda Costeira se uma aeronave estiver com problemas.

Ele afirmou que a Guarda Costeira não havia recebido essas mensagens.

De acordo com o tenente Ben Endres de soldados do Estado no Alasca, havia dez adultos a bordo e o voo era um serviço padrão nas proximidades.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

