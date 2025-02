O Wall Street Journal atinge os planos das taxas de Trump: “A guerra comercial mais boba da história”

O Conselho Editorial do Wall Street Journal publicou um forte golpe A opinião de sábado Listando todas as razões fracassadas do plano tarifário do presidente Trump, citando uma tendência de declínio na culpa do comércio e da fabricação após sanções assinadas.

Trump impôs tarifas significativas no Canadá, México e China no sábado, alimentando uma possível guerra comercial.

“Tarifas assinam assinadas com as importações do Canadá, México e China!” O porta -voz da Casa Branca, Harrison Fields, publicado em X. “Este movimento ousado mantém esses países por interromper a imigração ilegal e o fluxo de drogas perigosas, como o fentanil”.

“Deixando de lado a China, a justificativa de Trump por esse ataque econômico aos vizinhos não faz sentido”, escreveu o conselho.

Os escritores desafiaram a idéia de que preços exorbitantes para importações e exportações exortariam os governos vizinhos a interromper o fluxo de drogas ilícitas.

“O secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, diz que permitiu que as drogas ilegais fossem derramadas nos Estados Unidos. Mas as drogas têm fluido para os EUA por décadas e continuarão a fazê-lo enquanto os americanos continuarem a usá-los ”, ele leu o OP-EED do Wall Street Journal.

“Nenhum dos países pode impedir isso.”

O conselho negou a noção de que aumentar o custo dos acordos comerciais entre fronteiras levaria a uma economia satisfatória.

“Senhor. Trump às vezes soa como se os Estados Unidos não deveriam importar, que os Estados Unidos possam ser uma economia perfeitamente fechada que faz tudo em casa. Isso é chamado Autoky, e não é o mundo em que vivemos, ou Um em que deveríamos querer viver, como o Sr. Trump pode descobrir em breve “, eles descreveram.

“Pegue a indústria automotiva dos EUA, que é realmente uma indústria americana porque as cadeias de suprimentos nos três países são muito integradas. Em 2024, o Canadá forneceu quase 13% das importações americanas de peças de automóveis e México quase 42%. Especialistas do setor dizem que um veículo feito no continente vem e passa pelas fronteiras meia dúzia de vezes ou mais, pois as empresas obtêm componentes e agregam valor das formas mais lucrativas ”, acrescentaram.

“E todos se beneficiam.”

O conselho alegou que a indústria automotiva, os produtos agrícolas e o petróleo sofreriam as novas políticas do presidente.

“Nada disso deve acontecer sob o acordo comercial americano-mexico-canadá que Trump negociou e assinou em seu primeiro mandato. A disposição dos Estados Unidos de ignorar suas obrigações do tratado, mesmo com amigos, não deixará outros países ansiosos para fazer acordos ”, eles escreveram.

“Talvez Trump reivindique a vitória e volte se ele ganhar algumas concessões simbólicas. Mas se uma guerra comercial da América do Norte persistir, ela se qualificará como um dos mais burros da história.

