O WhatsApp acusa a empresa de espionagem israelense de atingir jornalistas, membros da sociedade civil

O Mensageiro emitiu uma pausa e soluções de Paragon dessister após o ataque de Hack

A plataforma de mensagens do Meta Popular do WhatsApp alertou quase 100 jornalistas e membros da sociedade civil das violações potenciais do dispositivo envolvendo o software espião da empresa israelense Paragon Solutions, disse o oficial da Reuters na sexta -feira.

Essas pessoas provavelmente são ameaçadas por um ataque com zero klis, possivelmente lançando um PDF malicioso enviado em bate -papos em grupo, afirma o WhatsApp.

A identidade do invasor permanece desconhecida, embora o software Paragon geralmente use clientes do governo. Depois de descobrir e interferir no esforço de hackers, o WhatsApp emitiu uma carta de julgamento a Paragon. O incidente foi relatado para a lei e o Citizen Lab, uma guarda da Internet canadense.

Paragon se recusou a comentar as acusações, segundo a Reuters.

O pesquisador Citizen Lab John Scott-Railton disse ao soquete que o incidente “O lembrete é que o software de espionagem mercenária ainda está se expandindo e, por isso, ainda vemos padrões famosos de uso problemático”.













O site da Paragon anuncia “ferramentas, equipes e idéias eticamente fundamentadas para perturbar as ameaças indizíveis” e reivindicações de vender apenas governos em países democráticos estáveis. Os produtos da empresa incluem grafite, software de espionagem que permite o acesso geral à telefonia.

Apesar das reivindicações de Paragon sobre práticas éticas, as descobertas do WhatsApp sugerem de maneira diferente, disse Natalia Krapiva, consultora de técnico-legal-legal da Access Now, para a Reuters. Ela enfatizou que esses abusos não eram incidentes isolados dizendo: “Isso não é apenas uma questão de algumas maçãs ruins – esses tipos de abuso (são) uma característica da indústria comercial de software de espionagem”.

Este incidente segue uma série de desafios legais contra empresas de espionagem israelenses. Em dezembro de 2024. O juiz dos EUA decidiu que o NSO Group, fabricante da Pegasus Spyware, é responsável por invadir o telefone de 1.400 indivíduos via WhatsApp em maio de 2019, violando as leis estaduais e federais dos EUA em hackers e WhatsApp do serviço. Um estudo separado em março determinará quais danos o grupo NSO deve o WhatsApp.

Os documentos legais de litígios líquidos entre o NSO -Aai Whatsapp descobriram que o fabricante israelense Cyber ​​é um grupo de NSO e não clientes do governo, instala e desenha informações usando seu software de espionagem. Essa detecção é contrária à alegação anterior de NSO de que apenas os clientes gerenciam o sistema sem NSO direto.