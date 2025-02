O Yoon da Coréia do Sul no tribunal para audiência em julgamento criminal

Foto de arquivo do Presidente acusado da Coréia do Sul Yoon Suk Yeol | Crédito da foto: AP

O presidente da Coréia do Sul, Yoon Suk Yeol, compareceu perante o tribunal na quinta -feira (20 de fevereiro de 2025) por uma audiência na qual seus advogados desafiaram sua prisão por um cargo criminal alegando que estava orquestrando uma rebelião quando impôs brevemente a lei a lei a lei da lei, a lei Lei Marcial em dezembro.

A segurança aumentou quando a caravana que transportou o Sr. Yoon chegou ao Tribunal Distrital Central de Seul e dezenas de seus seguidores se recuperaram nas proximidades.

Yoon se torna o primeiro chefe de estado do país a ser julgado em um processo criminal.

A audiência preliminar implicará discussões sobre testemunhas e outros preparativos para o julgamento criminal, e o tribunal também teve que revisar a aplicação dos advogados do Sr. Yoon para cancelar sua prisão e libertá -la da custódia. Tais desafios raramente são bem -sucedidos.

Yoon foi acusado em 26 de janeiro pela posição de rebelião com uma punição potencial pela morte ou prisão perpétua. Na Coréia do Sul, os presidentes têm imunidade da maioria dos processos criminais, mas não por acusações de rebelião ou traição.

A acusação alega que sua imposição de direito marcial foi uma tentativa ilegal de fechar a Assembléia Nacional e prender políticos e autoridades eleitorais. O conservador Yoon disse que sua declaração da lei marcial era um aviso temporário para a oposição liberal e que ele sempre planejara respeitar a vontade dos legisladores se eles votassem para aumentar a medida.

Os poderes presidenciais do Sr. Yoon foram suspensos quando foi acusado em 14 de dezembro, e o Tribunal Constitucional da Coréia do Sul está abordando uma decisão sobre a eliminá -la formalmente do cargo ou demitir a demissão da Assembléia e restaurá -la.

Editorial | Malculiance cara: Sobre o anúncio da lei marcial do presidente sul -coreano da lei marcial

A lei marcial subiu cerca de seis horas depois que Yoon a declarou, mas causou agitação política, interrompeu a diplomacia de alto nível e provou a resistência da democracia do país. Os apoiadores conservadores do Sr. Yoon foram amotados no Tribunal do Distrito Oeste depois de autorizar sua prisão no mês passado, enquanto seus advogados e o partido no poder questionaram abertamente a credibilidade dos tribunais e instituições de aplicação da lei que lidam com o caso.

Yoon continuou a expressar desprezo por seus rivais liberais a obstruir sua agenda e apoiou as teorias da conspiração sem fundamento sobre fraude eleitoral para justificar seu infeliz impulso autoritário.

O Ministro da Defesa de Yoon, o chefe de polícia e vários comandantes militares também foram presos e acusados ​​de rebelião, abuso de poder e outras posições relacionadas ao decreto da lei marcial, que envolveu centenas de tropas fortemente armadas implantadas na Comissão Nacional da Assembléia e Eleição Nacional. escritórios.