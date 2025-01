O zagueiro do Persib analisou a linha de ataque do Bali United

Bandung, VIVA – O Persib Bandung joga fora de casa contra o Bali United, no jogo adiado da 12ª jornada da Liga 1 2024/2025. O duelo entre as duas equipes foi disputado no Estádio Captain I Wayan Dipta, em Gianyar, Bali, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Leia também: Atormentados pelo acúmulo de cartas, os jogadores estrangeiros do Persib se preparam para atacar o Bali United

O duelo deverá ser intenso e interessante, pois ambas as equipes possuem jogadores de qualidade e experientes.

O duro zagueiro do Persib, Gustavo Franca, expressou sua vontade de enfrentar o Bali United. Ele disse que a equipe de Maung Bandung fez preparativos minuciosos durante a sessão de treinamento.

Leia também: Resposta dos jogadores do Persib depois que Shin Tae-yong foi demitido do cargo de técnico da seleção indonésia

“Treinamos bem, tivemos uma boa semana depois do intervalo e estamos prontos para dar o nosso melhor”, disse Gustavo.

Além disso, Gustavo também analisou a linha de ataque do Bali United, que é conhecida por ser bastante afiada. O zagueiro brasileiro espera que sua equipe consiga se concentrar e trabalhar da melhor forma em campo.

Leia também: O jovem goleiro do Persib está disposto a trabalhar duro para entrar na seleção principal da seleção sub-20 da Indonésia

“Normal, como sempre. Analisamos todos os rivais. Nos concentramos e nos preparamos da melhor forma possível, da melhor forma possível para cada partida”, explicou.

Mas infelizmente a ausência de Gustavo foi confirmada quando Persib visitou a sede do PSBS Biak na partida seguinte. Ele foi obrigado a se ausentar porque já tinha quatro cartões amarelos.

“Não, só penso no jogo contra o Bali, no próximo jogo (contra o PSBS Biak), depois deste (vou pensar nisso)”, disse.

O Persib está atualmente na liderança da classificação da Liga 1, com 38 pontos em 16 partidas. Enquanto isso, Serdadu Tridatu ocupa a quinta posição com 27 pontos.