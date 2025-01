Obras no sistema de drenagem subterrânea deixam estradas e dutos em ruínas no bairro 38 de Tiruchi

Uma vista da Raja Veedhi Road conectando Anna Nagar com a Kattur-SIT Road em Tiruchi. | Crédito da foto: Evento Especial

A falta de estradas adequadas, a drenagem incompleta e o abastecimento de água inadequado irritaram os residentes de Anna Nagar e outras colônias residenciais perto de Pappakurichi, no distrito 38 de Tiruchi.

Há 11.000 pessoas morando em Anna Nagar, Kamaraj Nagar, Avenida NSB, Pappakurichi, Veedivarangam, North Kattur e outras áreas residenciais de Ward.

Aqui, os moradores queixaram-se de que o mau estado de alguns troços de estradas na área que foram escavados para o projecto de drenagem subterrânea (UGD) sofreu com o abandono e não foram devidamente reconstruídos desde que o órgão cívico iniciou o projecto.

A movimentação de escavadeiras pela área para instalação de tubulações de esgoto danifica as estradas. Máquinas pesadas também danificam as tubulações de água, fazendo com que a área receba um abastecimento inadequado de água. Os ralos estão entupidos de lixo, acrescentaram.

“As questões estão pendentes há muito tempo, mas a Corporação faz vista grossa aos nossos pedidos”, disse SS Rahamathulla, Presidente Distrital – Ala Ambiental, Partido Social Democrata da Índia (SDPI).

Quando contatado por O Hindu, um alto funcionário da Corporação disse que algumas ruas do Distrito 38 ainda não receberam conexão subterrânea de esgoto. A obra será concluída em alguns meses. As estradas serão novamente pavimentadas assim que as obras da UGD estiverem concluídas, acrescentou.