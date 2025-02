Observador: MBG pode ser uma marca da administração do Presidente Pabowo

Yakarta, vivo – O governo de Pabowo Subianto começou a implementar um programa de alimentos nutricionais gratuitos ou MBG. O programa MBG é considerado o pilar da era Pabowo para cumprir os direitos básicos e o futuro das crianças indonésias.

Observador e diretor executivo Trias Politika Aguung Baskoro avaliaram que esse programa deveria ser apreciado. Ele disse isso porque o MBG era considerado a única política que foi colocada do lado dos direitos básicos e do futuro das crianças indonésias. Além disso, o programa MBG também é considerado diferente dos governos anteriores.

 O presidente Prabowo Subanto inaugurou o projeto de energia na planta hidrelétrica de Sumedang Jatigede Foto: Relly Relly – Escritório de imprensa do Secretariado Presidencial

Ele adicionou o programa MBG como a idéia autêntica de Pabowo para levar a Indonésia a ser melhor. Segundo ele, essa política tem o potencial de se tornar um programa principal para a comunidade.

“O programa de alimentos nutricionais gratuitos (MBG) confirma que um líder ou presidente deve ter uma idéia autêntica para levar seu povo a uma situação melhor”, disse ele.

Além disso, ele disse que o programa MBG também será uma identificação sinônimo do governo da era Pabowo. Porque, em contraste com a era anterior do governo.

“O MBG pode ser uma marca herdada da administração do Presidente Pabowo, devido a uma diferença real com os presidentes anteriores”, disse ele.

Comparou o programa anterior do governo que estava mais focado no gerenciamento de infraestrutura.

“Levando em consideração que o presidente anterior se concentrou na infraestrutura, então agora se concentra nos recursos humanos e na melhoria da qualidade”, afirmou.

Agung espera que o programa MBG seja consistente e não há lacuna de erro em sua implementação.

“O requisito é que a implementação do MBG seja consistente e não haja lacuna (tolerância zero) de todas as formas de erros”, disse ele.