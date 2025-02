Observador político: o tema de Kaesang para ser um administrador e só demonstrou ser uma farsa

Yakarta, vivo – O tema do Presidente do Partido da Solidariedade Indonésia (PSI) Kaesang Pangarep entrou no Conselho de Administração e Entre. No entanto, o problema foi confirmado por Hoaks.

Relacionado a isso, o observador político Iwan Setiawan destacou o tema de Tommy Djiwandono até que Kaesang Pangarep entrou no Conselho de Administração e entre. Segundo ele, a comunidade foi enganada relacionada às notícias dos pássaros que circulam em redes sociais antes e entre o presidente da Indonésia, Pabowo Subianto.

“Problemas como Kaesang, Luhut para Tommy são os administradores e só foi demonstrado que eles são imóveis distribuídos por peças irresponsáveis ​​que desejam causar tumultos e ruídos”, disse Iwan, terça -feira, 25 de fevereiro de 2025.

Ele criticou as informações do Hoaks para serem provocativas porque, nas redes sociais do WhatsApp, convidando o público a retirar seu dinheiro de vários bancos de placa vermelha porque se consideravam arriscado.

“Além disso, o problema e o convite de convites e convites provocativos para entrar no grupo WA também sobre a retirada de dinheiro em bancos de placas vermelhas. Acho que isso foi incluído na perigosa categoria de convite profissional”, continuou Iwan.

Então, ele apelou ao povo da Indonésia para ser mais inteligente e mais observador. Ele disse que as pessoas devem ter cuidado ao filtrar informações e dados que circulam nas redes sociais.

“A sociedade precisa fortalecer os Hoaks. Tabayun deve ser e procurar informações credíveis para não serem consumidas por Hoaks”, disse Iwan.

Além disso, Iwan citou a declaração do Presidente Pabowo Subianto na transparência e entre qualquer pessoa.

“E esperamos que o compromisso desse presidente seja realmente o compromisso da administração e possa traduzir priorizar o profissionalismo e a anti -corrupção”, explicou Iwan.

Refutação de Kaesang

Kaesang abriu anteriormente a voz sobre as notícias que ele negou incluídas na estrutura de gerenciamento BPI e Antara).

Kaesang disse que, depois de participar do lançamento do BPI e entre o presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, no complexo do Palácio Presidencial, Central Yakarta, na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025. “NO”, disse Kaesang no complexo do Palácio Presidencial, Central Yakarta .

Kaesang enfatizou, apoia totalmente todos os programas governamentais, incluindo BPI e Antara. “Sempre apoiamos, apoiamos todos os programas presidenciais”, explicou Kaesang.