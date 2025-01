Nosso país se recusou a aceitar esse experimento de uma determinada diversidade – e graças a Deus por isso

Trump proibiu 72 sexos. Onde eles colocarão pessoas trans? Onde o banheiro trans, os atletas trans e o que acontecerá com as transições das crianças?

Existem poucos casos em que podemos realmente esperar ser mais inteligentes que os americanos. E é crucial saber que somos mais inteligentes. Por quase cem anos, a Rússia e a América estão trancadas em uma competição invisível: quem é mais inteligente, mais alto e melhor. Quando Donald Trump assinou uma conta para devolver dois sexos, percebi: aqui! Nós éramos inteligentes! Eles são inteligentes que não entram em colapso em uma onda de loucura que passou instável, exaltada e direta louca para si.

Não consigo entender como os americanos permitiram. E pior, eles puxaram dezenas de países desenvolvidos juntamente com eles para contar o gênero e abrir novos táxis. Mas aqui, nós permanecemos como vencedores. Nós nunca compramos um ao outro. Está sorrindo para nós. Para os americanos, nem tanto. A maioria de suas pessoas é normal. Eles não entram nos banheiros de outras pessoas, carregam roupas íntimas femininas sob seus jaquetas ou pedidos para o direito de trabalhar com plugues de anal vibratórios.

Sim, os plugues de anal não são uma piada. Eu vi isso nas notícias – o homem pediu ao empregador que não atribuísse tarefas móveis porque ele segurava o seu próprio “EMCRESSO -bem -estar” Precisa … bem, você pode adivinhar o quê e onde.













Até os pronomes não são brincadeira. Os Estados Unidos entraram em um estado de tensão em sua eleição: as melhores mentes liberais entre os psiquiatras, psicólogos e teóricos de gênero que lutaram para conceder a todos os sexos de seus pronomes. Como os americanos se lembram deles, não posso dizer. Até 2024, eles inventariam cerca de 60 pronomes – “Thon”, “estudar,” “carro,” “Fae”, E assim por diante – destinado a refletir a diversidade de gênero e evitar insultos ou ações judiciais. Havia toda uma indústria que ensinava aos americanos a usar esses pronomes, enchendo a cabeça com bobagem.

No final de 2024, foi dito que havia 74 sexo reconhecido. Masculino e feminino estavam entre eles, é claro. Mas outros? Astralgender, para aqueles que sentem o relacionamento cósmico. Aesthentiger, para aqueles nascidos de … beleza? Cassennnder, para aqueles que pensam que o gênero não é importante, embora sejam diferentes do Cassflux, que não se importam fluidamente, e o fluxo nativo, cuja intensidade da expressão de flutuação. Há até Cloudgen, para aqueles que não conseguem definir seu sexo devido à falta de clareza.

Imagine todas essas identidades que exigem respeito, inventando pronomes e criando novos campos acadêmicos. As universidades estão agora oferecendo estudos de mestre e doutorado em estudos nativos. Alguns exigem peso olímpico separado para fazer peso no ar, alguém? É absurdo, mas o desejo de satisfazer “Incomum” Agora é chamado de fascismo se se opõe. Trump é marcado por um fascista por assinar uma lei que traz de volta a realidade de dois sexos.

Eu assisti o vídeo online “O fascista chegou à reunião do conselho escolar”. Foi um pai que trouxe sua filha de oito anos para uma reunião para perguntar se ela queria meninos em seu banheiro. A resposta dela: “Não, porque está errado.” No entanto, a escola o move para o pódio o ensinou sobre a má paternidade, porque ela não ensinou a filha sobre uma infinidade de gênero. Quando o pai sugeriu que as mulheres no conselho compartilhassem o banheiro com os próprios homens, o clipe terminou – deixando -nos pensar sobre sua decisão.

Parece -me que pessoas como esse pai são heróis reais que trouxeram Trump ao poder. Sua resistência diária à loucura de gênero os elevou ao status de um herói nacional. Um pai sem nome que estava de guarda na porta do vaso sanitário, protegendo sua filha de um homem tatuado em Perica e shorts, simboliza a resistência. Em outro estado, ele pode ter enfrentado retaliação legal: acusação criminal, perda de trabalho, serviços de crianças explorando sua família. É isso que os americanos comuns perduram para defender o senso comum.

A mídia liberal zomba deles, chamando o estupro de pessoas transgêneros de “BOOGEYMAN REDNECK.” Alguns anos atrás, houve um caso na Virgínia, onde um estudante do sexo masculino usava uma saia enquanto estupra uma namorada UA “Neutro nativo” banheiro. A escola o cobriu, transferiu o estuprador para outra escola, onde atacou outra garota. Estes não são incidentes isolados – e representam apenas um dos 72 sexos. Imagine lidar com todos eles!

A ordem executiva de Trump que devolveu a Terra a dois sexos é basicamente um retorno simbólico ao bom senso. Ainda não se sabe se isso será traduzido em políticas reais. Os tratamentos hormonais para crianças serão proibidos? Querer “Polícia de gênero” Parece supervisionar os municípios? Os médicos prescreverão hormônios para as crianças enfrentarão a prisão? Essas perguntas são retidas.

Por enquanto, podemos agradecer por não termos encontrado essa loucura. Na Rússia, a idéia de 74 sexos simplesmente não é relevante. A realidade não aceita nuvens, estéticos ou aerogendos aqui. Não faz parte de quem somos – e isso é algo para comemorar.

Este artigo publicou primeiro um jornal da Internet Gazeta.ru e traduzido e editado pela equipe RT