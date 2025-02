Ocasio-cortez em Homan, sugerindo que “estará com problemas”: “Talvez eu possa aprender a ler”

Ocasio-cortez em Homan, sugerindo que “estará com problemas”: “Talvez eu possa aprender...

A representante Alexandra Ocasio-Cortez (DN.Y.) respondeu ao “czar da fronteira” do presidente Trump no início desta semana, depois que Tom Homan condenou seus esforços para educar os migrantes em seus direitos à medida que a agenda é estabelecida imigração do governo Trump.

“Isso está impedindo nossos esforços para aplicar a lei? E se sim, o que vamos fazer sobre isso? Você está cruzando a linha? ”, Homan perguntou, referindo-se ao Ocasio-Cortez’s Quarta -feira Web SeminárioDurante uma aparição em “The Ingraham Angle”, da Fox News.

“Então, estou trabalhando com o Departamento de Justiça e descoberta. Onde está essa linha que eles cruzam? Então, talvez o AOC esteja com problemas “, acrescentou, ao mesmo tempo em que ameaçam obter dólares federais de estados que não cumprem as deportações.

Occasi-Cortez zombou de Homan Em uma publicação Na plataforma social de Bluesky.

“‘Talvez ela esteja com problemas”, ele escreveu na quinta à noite.

“Talvez eu possa aprender a ler. A Constituição seria um bom lugar para começar “, acrescentou o legislador.

O democrata de Nova York tem sido extremamente crítico dos esforços do governo Trump para realizar o que o presidente prometeu na campanha ser a maior deportação de imigrantes ilegais na história dos Estados Unidos.

Ocasio-Cortez estava entre um grupo de democratas para declarar sua ordem executiva que, exceto os filhos de imigrantes ilegais da cidadania da lei para o nascimento, uma medida inconstitucional. Pelo menos quatro juízes federais bloquearam temporariamente a ordem do presidente, mas os ataques por imigração e agentes aduaneiros estão aumentando em todo o país.

O representante Ilhan Omar (D-Minn.) Também se tornou uma meta para ataques republicanos depois de organizar uma reunião semelhante para educar os migrantes somalis sobre os estatutos atuais e as leis de deportação.

