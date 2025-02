Ochi Rosdiana e Lutfi Arif Adianto são oficialmente casados ​​com Mulia Muliac Metal tanto quanto …

Yakarta, vivo – A boa notícia vem do mundo do entretenimento no país, onde a bela Pesinetron Outra Rossiana Oficialmente casado com Lutfi Arif Adianto.

O casamento que era esperado por muitas pessoas foi realizado na Grand Slipi Tower, a oeste de Yakarta, no domingo, 2 de fevereiro de 2025. Momento histórico.

Ochi, conhecido como um ex -funcionário da primeira geração do JKT48, foi apresentado elegantemente em roupas tradicionais de casamento Koto Gadang Silver Gadang. Da mesma forma, com o marido, Lutfi, que parecia harmonioso com as mesmas roupas de noiva habituais. Ambos parecem muito felizes neste dia especial.

O momento sagrado desse contrato de casamento foi consagrado por seus amigos mais próximos, um dos quais foi Audi Marissa, que compartilhou o segundo vídeo de consentimento através da história do Instagram. No vídeo, uma expressão tensa, mas completa de Lutfi, foi vista quando ele disse o consentimento concedido.

A irmã de Ochi, Raihan Ranggana, atuou como o tutor de casamento que se casou com Ochi com Lutfi. Na procissão do contrato, Raihan disse que a sentença de consentimento concedeu um sinal do casamento legal de seu casamento.

“Ananda Luthfi Arifo Adianto bin Santoso Yanmulyono. Peguei e perguntei à minha irmã biológica chamada Rosdiana com sua máscara, um nobre metal de 22,25 gramas pagos em dinheiro”, disse Raihan.

Lutfi, que ouviu a declaração, respondeu imediatamente firmemente e cheio de confiança.

“Aceito o casamento e o casamento de Rosdiana Binti Udin Pangelit com o mascaras pago em dinheiro”, disse ele.

Depois que o consentimento de Cabul foi pronunciado, foi visto que Lutfi suspirou muito, como se liberasse o fardo que havia sido enterrado. Ochi, que estava ao seu lado, parecia movido e derramar lágrimas de felicidade, acompanhadas pelas noivas acompanhadas pela noiva que testemunhou o momento.

Antes da cerimônia de casamento, Ochi havia compartilhado um belo momento em que Lutfi o propôs em 19 de janeiro de 2025. O tempo da aplicação também foi bastante surpreendente para o público, considerando que Ochi raramente revelou sua vida pessoal nas redes nas redes sociais.

Apenas um mês após o pedido, o casal imediatamente realizou um casamento, o que surpreendeu muitas pessoas, mas também feliz em ver que sua história de amor continuou no nível do casamento.