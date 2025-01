Ocupando um cargo importante no ministério, essas são algumas das fontes de riqueza de Raline Shah

Jacarta – Raline Shah iniciou o ano de 2025 com um novo cargo atribuído diretamente pelo Ministro da Comunicação e Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. A atriz foi nomeada para uma equipe especial para parcerias globais e educação digital na Komdigi, que assumirá responsabilidades importantes nesta área.

A riqueza de Raline Shah está agora a ser destacada pelo público. Porque este importante cargo governamental certamente proporcionará um salário enorme para Raline Shah. Na verdade, nessa época ela também era conhecida como uma atriz rica e bem-sucedida. Graças às suas habilidades de atuação, o nome de Raline Shah é conhecido até no exterior. Resumido de várias fontes, a seguir está uma lista das fontes da riqueza de Raline Shah. Eca, role!

atriz famosa

A atriz, nascida em 4 de março de 1985, iniciou sua carreira de atriz através do filme 5 CM em 2012. Lá, Raline Shah fez o papel de Riani, cuja personagem acabou tornando seu nome ainda mais famoso.

Depois disso, ofertas de filmes cada vez mais populares chegaram até ele, como 99 Luzes no Céu Europeu (2013), Supernova (2014), O Céu Que Não Está Perdido (2015), Terpana (2016), Para o Céu que Não Está Perdido . 2 (2017).

É claro que os ganhos de Raline Shah com esses filmes são muito grandes à medida que seu nome continua a crescer.



Diretor Independente da Indonésia AirAsia

Em 2017, Raline Shah foi nomeada Diretora Independente da Indonesia AirAsia, que é uma subsidiária da companhia aérea de baixo custo da Malásia AirAsia. Raline Shah foi nomeada CEO do Grupo AirAsia por sua natureza criativa, humilde e altamente inteligente. Então Raline Shah recebeu um salário fantástico pelo cargo de diretora neste cargo.

Café

Embora ocupe uma posição importante e seja conhecida como uma artista popular, Raline Shah também está tentando abrir o seu próprio negócio, nomeadamente o Kisaku Coffee Shop. Este negócio foi fundado com seus amigos e seu irmão mais novo. Esta cafeteria de propriedade de Raline Shah está localizada na área de Senopati e Pasaraya Blok M, Jacarta.

Filantropia

Refletindo sobre a experiência da sua mãe, que anteriormente foi filantropa e activista na YPAC Medan (Fundação para o Desenvolvimento de Crianças com Deficiência), Raline Shah também foi voluntária e colaborou com várias instituições de caridade na Indonésia e internacionalmente.

Raline Shah foi até voluntária no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e no Fundo Mundial para a Vida Selvagem (WWF).

Equipe Komdigi

Agora, Raline Shah conseguiu um novo emprego como Equipe Especial para Parcerias Globais e Educação Digital na Komdigi, o que significa que receberá um salário fixo com base no Regulamento Presidencial (Perpres) Número 68 de 2019 sobre a Organização dos Ministérios do Estado.

De acordo com este Decreto Presidencial, Raline Shah está incluída no escalão Ib, que ainda faz parte do grupo mais alto IV/e e do grupo mais baixo IV/d. O salário dos funcionários desta classe varia de IDR 3.880.400 a IDR 6.373.200. Além disso, Raline Shah também tem direito a um subsídio estimado em IDR 20.695.000.