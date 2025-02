Odene Valentino Rossi para Pecco Bagnaia para destruir Marc Márquez em Ducati

VIVA – Considera -se que Marc Márquez tem o objetivo de se tornar campeão mundial durante as próximas duas temporadas com a Ducati. Mas, para obter o título, ele teve que competir com Francesco Bagnaia como seu companheiro de equipe.

Isso significa que, embora eles sejam uma competição interna para ser o melhor, especialmente Valentino Rossi como professor de Bagnaia, que também é o inimigo de Abadi Marc Márquez quer que seus alunos permaneçam campeões, independentemente do MM93.

 Francesco Bagnaia Dan Marc Marque de Ducati

“Há dias em que você precisa vencer e os dias em que você precisa levar pontos para casa”, disse Valentino Rossi em sua entrevista com Corriere Della Serra, quando perguntado sobre seus companheiros de equipe, citado pelo Crash.net, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Uma das ambições do VR46 incentivou seus alunos a destruir Marc Márquez em Ducati, porque Pecco Bagnaia não pôde conquistar seu terceiro título mundial na última temporada devido a uma diferença de 10 pontos de Jorge Martin.

Embora o número de estudantes dos estudantes seja superior, Bagnaia embolsou 11 vezes o primeiro lugar, mas a carreira de Sprint que o Martinator sempre ganhou mudou, apesar de o corredor do Pramac Racing ter conquistado apenas 3 vitórias na corrida principal.

“Ele nunca o fez (no ano passado), caso contrário, ele também ganharia um terceiro título mundial. Não fosse pego em uma armadilha, o jogo mental e não se deixasse condicionado pelo seu companheiro de equipe (MM93)”, disse ele.

Segundo ele, apesar do fato de que uma bandeira com o campeão mundial 8 vezes a competição deve continuar sendo a melhor. Especialmente coletando o número de títulos mundiais, porque o registro de uma equipe também tem a mesma ambição, por isso não é enganado pela existência.

“No duelo, divirta -se e tente algo impossível”, disse Rossi.

Anteriormente, muitos estavam preocupados quando a formiga de Carvera se tornou um membro da Bagnaia, porque havia dois sóis na equipe vermelha. O caos pode acontecer como quando Rossi é combinado com Jorge Lorenzo em Yamaha.

Até o ex -chefe da Honda, Livio Suppo, tem previsões, ambas podem ser barulhentas se houver erros. Especialmente se um deles for tratado especialmente pela Ducati, dada a experiência e o título do campeão mundial, ambos são muito diferentes.

“Um corredor como Marc que é muito carismático, então ele terá que ser gentil na garagem da Ducati, não deixando Pecco sentir que eles amam Marc”, disse Suppo, citado pela GPONE.

