Odessa Young e Joe Cole assistem a um navio afundando em clipe exclusivo de The Damned

ComingSoon tem o prazer de apresentar o exclusivo o maldito clipe do novo drama de terror da Vertical, estrelado por Odessa Young (Mothering Sunday) como Eva e Joe Cole (Peaky Blinders) como Daniel.

Após sua estreia mundial no Tribeca Film Festival de 2024, o filme já está disponível nos cinemas de todo o país. Desde sua estreia, obteve uma pontuação de 78% no Tomatometer no Rotten Tomatoes.

Assista ao clipe exclusivo de The Damned abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no clipe The Damned?

O vídeo mostra Eva de Young e Daniel de Cole, junto com outros moradores do litoral, quando de repente presenciam o naufrágio de um barco próximo. O elenco também inclui Siobhan Finneran, Rory McCann, Turlough Convery, Lewis Gribben, Francis Magee, Mícheál Óg Lane, Andrean Sigurgeirsson, Guillermo Uria e Arnar Máni Iansson Gray.

“Segue-se uma viúva do século XIX que tem a tarefa de tomar uma decisão impossível quando um navio afunda na costa do seu posto de pesca isolado no meio de um inverno particularmente cruel”, diz a sinopse. “Com os suprimentos acabando, Eva e sua comunidade unida devem escolher entre resgatar a tripulação naufragada ou priorizar sua própria sobrevivência. Confrontados com as consequências da sua decisão e atormentados pela culpa, os habitantes lutam contra um crescente sentimento de medo e começam a acreditar que todos estão a ser punidos pelas suas decisões.

The Damned é dirigido por Thordur Palsson a partir de um roteiro de Jamie Hannigan, baseado em uma história de Palsson. Os produtores executivos são Dave Bishop, Dave Darby, Niamh Fagan, Luane Gauer, John P Gleeson, George Hamilton, Oisín O’Neill e Lauren Shelton. Os produtores são Conor Barry, Guðmundur Arnar Guðmundsson, Tim Headington, Kamilla Hodol, Emilie Jouffroy, Nate Kamiya, John Keville, Theresa Steele Page, Benoit Roland e Anton Máni Svansson.