Odisha assina memorandos de entendimento com entidades de Cingapura para parceria em desenvolvimentos industriais e de treinamento

Odisha assinou oito memorandos de entendimento com diferentes entidades de Cingapura enquanto o presidente de Cingapura, Tharman Shanmugaratnam, embarcava em uma visita de dois dias ao Estado a partir de sexta-feira (17 de janeiro de 2025).

Os memorandos de entendimento relacionados com a educação em TI, desenvolvimento de competências, investigação e desenvolvimento em energia sustentável, serviços de consultoria e desenvolvimento de instalações de produção de hidrogénio verde e seus derivados foram assinados na presença do Sr. Shanmugaratnam e do Ministro-Chefe de Odisha, Mohan Charan Majhi.

A ITE Education Services (ITEES), com sede em Singapura, uma agência de consultoria global, assinou um memorando de entendimento com Odisha Skill Development and Technical Education (SD e TE) para expandir a cooperação no domínio da educação e formação técnica e profissional para melhorar ainda mais o desenvolvimento de competências ecossistema. e a indústria de semicondutores em Odisha.

Conforme entendido, a Universidade Tecnológica de Nanyang, em Cingapura, colaboraria com a GRIDCO Limited, uma empresa do governo estadual, e com o Instituto Indiano de Tecnologia de Bhubaneswar para promover a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias energéticas sustentáveis.

Da mesma forma, o memorando de entendimento entre a Sembcorp e a Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation (IDCO) irá explorar a viabilidade de desenvolver um parque industrial em Odisha.

A Rede Global de Finanças e Tecnologia (GFTN) e o governo de Odisha estabeleceriam um Centro de Capacidade Global do Insurtech Hub. Ajudará a expandir a penetração dos seguros através da utilização de plataformas digitais e modelos alimentados por IA para fornecer soluções de seguros personalizadas e acessíveis às populações rurais carenciadas, simplificar o acesso aos seguros através de plataformas móveis, reduzir as barreiras para as pequenas empresas protegerem e capacitarem as pequenas e médias empresas . empresas.

Os memorandos de entendimento assinados entre Surbana Jurong e duas agências estaduais de Odisha ajudarão a fornecer serviços de consultoria para o desenvolvimento da região de investimentos petrolíferos e petroquímicos e o novo plano de desenvolvimento da cidade perto da capital do estado, Bhubaneswar. A previsão é que as atividades sejam implementadas nos próximos 12 meses.

“Desde que o novo governo do Partido Bharatiya Janata chegou ao poder no estado, temos trabalhado ativamente para atrair investimentos da Índia e do exterior. Em Novembro do ano passado, liderei uma delegação a Singapura, onde estendemos um convite ao Presidente de Singapura para visitar Odisha. Esta visita, juntamente com as nossas interações com diversas entidades em Singapura, deu frutos”, disse Majhi.

Ele disse que a cooperação com agências de Cingapura foi um passo para alcançar uma Odisha próspera até 2036 (ano do centenário do estado) e Vikshit Bharat até 2047.

Durante a visita, o Presidente de Cingapura visitou o Laboratório de Transporte Vertical e o Laboratório Travelator no World Skill Center e interagiu com alunos e instrutores.