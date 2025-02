Odisha CM Inauguratos ‘House’ para montagem sem papel antes da sessão de orçamento

O primeiro-ministro de Odisha, Mohan Charan Majhi, abriu na quarta-feira a ‘Casa Digital’ sob a aplicação do E-Vidhan, transformando a Assembléia de Odisha em uma instituição sem papel, onde os membros agora usarão tablets para acessar documentos e outras informações durante os procedimentos

Majhi inaugurou a instalação na presença do presidente Surama Padhy e de seu anexo Bhabani Shankar Bhoi.

A ‘Digital House’, desenvolvida pelo National Computer Center (NIC), faz parte do Projeto Nacional de Aplicação E-Vidhan (NEVA), com o objetivo de reduzir o uso do papel e melhorar a transparência no processo legislativo.

A montagem instalou tablets para que os 147 membros o usem durante as sessões. Essa mudança digital começará pouco antes do início da sessão de orçamento na quinta -feira, onde os legisladores participarão de sessões e propostas para perguntas e respostas por meio de plataformas digitais.

Em seu discurso, Majhi disse: “A Assembléia de Odisha agora faz parte da revolução digital no país. É um dia histórico para o estado” e acrescentou que a Assembléia de Odisha é agora uma das poucas agências legislativas sem o papel do papel sem papel a nação.

O orador Surma Padhy disse: “É um dia memorável na história da Assembléia de Odisha. O aplicativo E-Vidhan aumentará a eficiência da câmera e de seus membros”. Odisha é o 17º estado a implementar Neva após Gujarat, Assam, Himachal Pradesh, Rajastão, Bihar (Conselho), Nagaland, Uttar Pradesh, Haryana, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Tamil Nadu, Tripura e Sikkim.

O gerente da oposição, Whip Pramila Mallik, recebeu a iniciativa, afirmando que a eficiência dos membros melhoraria. No entanto, o líder da legislatura do Congresso, Rama Chandra Kadam, enfatizou a importância do treinamento para o 84 Novo MLA, dizendo: “Os membros devem ser treinados adequadamente para usar esta instalação”. Enquanto isso, o orador Surama Padhy realizou uma reunião para todas as partidas para discutir estratégias para a próxima sessão de orçamento. A reunião incluiu Majhi, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Mikesh Mahaling, o ministro da Lei, Prithviraj Harichandan, os membros da oposição e outros.

Anteriormente, Majhi visitou Raj Bhavan para se encontrar com o governador Kambhampati Hari Babu e o convidou para abordar o início da sessão de orçamento. Este será o primeiro discurso do governador para a Assembléia de Odisha.

“O primeiro -ministro Shri @mohanmodisha se reuniu com o governador Dr. Hari Babu Kambhampatiat Raj Bhavan.

A sessão do orçamento ocorrerá em duas fases: a primeira de 13 a 21 de fevereiro e a segunda de 7 de março a 5 de abril. Majhi, que também é responsável pelo Departamento de Finanças, apresentará o orçamento total para 2025-26 em 17 de fevereiro.

Separadamente, diferentes partidas estão comemorando suas reuniões de partes do Legislativo para estratégias para a longa sessão que está chegando.