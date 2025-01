Odisha recebe grandes intenções de investimento no dia de abertura de Utkarsh Odisha

O conclave de Utkarsh Odisha em Odisha Ongo dos Negócios. cume.

A febre do investimento foi dirigida pelo Adani Group, que prometeu investir ₹ 2,28 lakh milhões de rúpias nos próximos cinco anos nos setores de energia, cimento, parques industriais, alumínio e gás municipal, disse Hemant Sharma, secretário do estado da Industrias. Mais de 100 tentativas de investimento foram apresentadas por casas industriais durante sua liderança estadual liderada pelo primeiro -ministro Mohan Charan Majhi.

Embora o departamento da indústria estadual estivesse em processo de compilação de números de investimento, grandes projetos de ingressos poderiam envolver um investimento combinado em valor de ₹ 5 lakh crore. Karan Adani conheceu Odisha CM e discutiu propostas de investimento.

A Vedanta Limited assinou um memorando de entendimento (MOU) que indica o investimento de ₹ 1 lakh crore. O MOU foi assinado na presença de Odisha CM e no presidente da Vedanta Limited, Anil Agawal, presidente. A colaboração inclui o desenvolvimento de uma planta de alumínio de 3 milhões de toneladas por ano (MTPA) e um parque de alumínio que está pronto para emergir como um importante centro para produtores subsequentes de produtos de alumínio.

O JSW Group, liderado por Sajjan Jindal, assinou um Mous diferente anunciando um investimento de ₹ 75.000 milhões de rúpias nos próximos cinco anos. Jindal, que conheceu Odisha CM, anunciou estabelecer um projeto de aço Greenfield com uma capacidade estimada de ₹ 35.000 milhões de rúpias em Keonjhar, o distrito de origem do Sr. Majhi.

Da mesma forma, a Jindal Steel and Power Limited (JSPL) anunciou investir US $ 70.000 milhões adicionais em Odisha. O anúncio foi feito por Naveen Jindal, presidente da JSPL durante o Utkarsh Odisha Conclave.

“Sob a liderança visionária e a orientação do primeiro -ministro Narendra Modi, Odisha está pronta para reivindicar seu lugar legítimo sob o sol. Percebemos que mais de duas dúzias de estados do país competem para atrair investimentos, o que é excelente para a economia indiana. Estamos totalmente orientados para caminhar uma milha adicional para facilitar um pouco suas vidas com decisões como a autorização de uma única janela, eliminando a documentação desnecessária e evitável. O governo está pronto para dar três etapas, se você optar por caminhar meio passo ”, disse Majhi aos investidores.

“Odisha sempre foi parte integrante da história do crescimento do Vedanta, e seus recursos desempenharam um papel indelével na ascensão da Índia. Esse MOU representa um passo significativo para aumentar a industrialização em grande escala e o desenvolvimento socioeconômico no estado e uma reiteração de nosso compromisso com seu progresso “, disse Agwal.

A TV Narendran, CEO e diretora administrativa da Tata Steel, disse: “Na última década, a Tata Steel gerou cerca de 10 bilhões de dólares em investimentos em Odisha. Não apenas construímos uma nova planta de aço de zero em

Kalinganagar, mas também adquiriu e se tornou ativo como Nelachal Ispat e Bhushan Steel, que contribuem para nossa capacidade de 11 milhões de toneladas no estado. Esperamos adicionar mais 10 milhões de toneladas na próxima década.

Kumar Mangalam Birla, presidente do Aditya Birla Group, também anunciou um investimento para uma quantia de ₹ 70.000 milhões de rúpias em Odisha no setor diverso.