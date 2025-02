Odisha se junta à apresentação dos estados para uma participação de 50% no pool de impostos divisível

Odisha ingressou na crescente demanda da Comissão de Finanças para aumentar a participação dos estados no grupo tributário divisível da Índia em 50%, de aproximadamente 41%. O décimo sexto presidente da Comissão de Finanças, Arvind Panagariya, reconheceu o chamado mais amplo de muitos estados para uma alocação mais alta.

O painel constitucional, em Odisha, de 4 a 7 de fevereiro como parte de seu processo de consulta, discutiu os critérios para decidir as necessidades financeiras e a fórmula do retorno com o primeiro -ministro Mohan Majhi, líderes políticos, organizações comerciais, especialistas e especialistas e urbanos Corpos locais.

“Estabelecemos uma demanda de que a participação dos estados no grupo tributário seja aprimorada para 50%. Além disso, a renda fiscal bruta do governo indiano é distribuída entre os estados com base em uma fórmula definida. Consequentemente, a participação de Odisha é de 4.528%. Exigimos melhorar a participação de Odisha em 4.964%”, disse Odisha CM.

Odisha também exigiu um aumento na participação central no corpus do fundo de ajuda de desastres do estado de 75% para 100%, uma vez que o estado enfrenta desastres frequentes. Odisha CM solicitou ₹ 12,59.148 milhões de rúpias da Comissão pelo período de cinco anos de 2026-27 a 2030-31, observando que “os fundos ajudarão o estado a direcionar o roteiro para um samruddha (próspero) Odisha por 2036 para 2036.

Reconhecendo a demanda do estado, Panagariya disse: “Recebemos pedidos da maioria dos estados que visitamos para aumentar a participação do estado no grupo de 50%divisíveis. No entanto, alguns estados indicaram que poderiam lidar se a participação subir pelo menos 45%.

Odisha apontou que o uso de toda a população como determinante do retorno fiscal (como difere de seu uso puramente para fins de escala) como uma linha de pensamento negativa, porque denota toda a população é uma responsabilidade.

“Uma melhor aproximação da responsabilidade do governo seria a participação da população modificada pela proporção da população vulnerável (digamos SC e ST) e aqueles que exigem atenção especial (pessoas com mais de 80 anos e viúvas sem apoio). Sugerimos que essa variável populacional modificada seja usada na fórmula de retorno, em vez de toda a população com um peso de 15%”, enfatizou o governo do estado em sua apresentação.

Além disso, o governo disse que “o uso da área como um indicador de densidade populacional está incorreto porque os estados ainda menores podem ser preenchidos, enquanto um tamanho grande não é necessariamente preenchido mal”.