Odisha será destaque da visita do presidente de Cingapura à Índia

Cingapura comemorará o 60º aniversário do relacionamento bilateral com a Índia com a visita do presidente Tharman Shanmugaratnam à Índia, de 15 a 18 de janeiro. Segundo fontes diplomáticas, a visita faz parte de uma cadeia de eventos e intercâmbios que durará um ano e que marcará o amadurecimento da relação nas últimas seis décadas.

O aspecto único da visita planejada será focar em Odisha como um estado indiano de interesse para Cingapura. Shanmugaratnam visitará o Estado nos dias 17 e 18 de janeiro como expressão do interesse do seu governo em estabelecer projetos e lá colaborar. Durante a sua estadia em Odisha, você visitará uma fábrica de vacinas da Bharat Biotech e visitará o Centro de Habilidades Globais apoiado pelo Instituto de Serviços de Educação Técnica (ITEES), em Cingapura.

Enquanto estiver em Delhi, nos dias 15 e 16 de janeiro, o Presidente entregará o Prêmio de Cidadão Honorário a Tarun Das, ex-Diretor Geral da Confederação da Indústria Indiana (CII), por sua contribuição às relações Singapura-Índia e participará de um grupo de especialistas. evento. Ele também se reunirá com membros da comunidade de Singapura baseada na Índia. Ele se encontrará com o presidente Draupadi Murmu em Rashtrapati Bhavan e com o primeiro-ministro Narendra Modi. Shanmugaratnam, de origem tâmil do Sri Lanka, também se reunirá com o Ministro das Rodovias e Transportes Rodoviários, Nitin Gadkari, o Ministro da Saúde, JP Nadda, o Ministro do Comércio, Piyush Goyal, e a Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman. O Presidente Murmu oferecerá um banquete de Estado para o Sr. Shanmugaratnam na noite de 16 de janeiro. Espera-se que o presidente indiano visite Singapura ainda este ano, como parte das comemorações do 60º aniversário.

Cingapura geralmente fez parceria com Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra e Karnataka e o último foco em Odisha e Assam faz parte de sua reorientação para expandir o alcance da parceria na Índia, disse uma fonte diplomática aqui na sexta-feira. Dois Memorandos de Entendimento (MoUS) serão assinados durante a visita do Sr. Shanmugaratnam a Odisha. Singapura, um dos maiores parceiros comerciais da Índia, está a preparar-se para expandir a sua cooperação industrial na Índia em domínios como dispositivos semicondutores e circuitos integrados, automação industrial, processos de semicondutores, engenharia de design, etc.

Os dois lados também mantêm conversações sobre os serviços aéreos e a fonte diplomática mencionou que Singapura utilizou totalmente o número de assentos atribuídos, enquanto a Índia ainda não utilizou totalmente a sua parte. Singapura está a preparar-se para criar centros de formação para empregos relacionados com semicondutores. Além de projectos no domínio da tecnologia crítica e de itens críticos de base mineral, como baterias de lítio, Singapura é um actor estratégico na região do Sudeste Asiático e tem uma influência considerável na crise de Mianmar, onde os rebeldes tomaram território substancial que estava sob o controlo da junta militar. Singapura interrompeu a venda de armas através do seu território no ano passado, o que afetou a junta militar. A questão ainda está viva entre a relação Índia-ASEAN, onde a cidade-estado é um ator importante.

Shanmugaratnam será acompanhado por Jane Ittogi Shanmugaratnam, Ministra dos Transportes e Segunda Ministra das Finanças, Chee HongTat, Ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros e do Desenvolvimento Nacional Sim Ann, e dos deputados Lim Biow Chuan, Joan Pereira e Wan Rizal. Uma delegação empresarial acompanhará o líder durante a visita.