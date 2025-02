Oferecendo co-desenvolvimento e códigos para o motor a jato, permitindo que a Índia possua o IP: Rolls Royce

O fabricante da Rolls Royce Motors, que está conversando com a Índia para o desenvolvimento de um mecanismo de reação de combate, diz que o que eles estão oferecendo é “diferente de outros e está” oferecendo desenvolvimento conjunto e de design, o que permite que a Índia possua propriedade intelectual (IP) na Índia, para a Índia para uso em programas atuais e futuros “, de acordo com um alto funcionário da empresa.

“Outra abordagem é construir um ecossistema aeroespacial mais profundo. Você já viu que estamos falando aqui sobre pelo menos o dobro de nossas aquisições e suprimentos da Índia, não apenas para as necessidades nacionais, mas também para os mercados globais. E, finalmente, estamos trabalhando no crescimento da Índia com soluções de energia estacionária e móvel “, disse Alex Zion, vice-presidente executivo de desenvolvimento de negócios e futuros programas de Rolls-Royce (Defesa) falando na Aero Índia”. Um centro de suprimento -chave para nós, que suporta todas as nossas divisões: Turbinas a Gás Acra, motores recíprocos de nossa linha de produtos da MTU e nosso segmento de defesa aeroespacial.

A Rolls-Royce assinou recentemente um memorando de entendimento (MOU) com a Triveni Engineering and Industries Limited to Collaborate in Programs para geradores de turbinas marinhas de 4MW (GTG) para clientes na Índia, incluindo o design, desenvolvimento e fabricação da Marinha GTG. Isso aumenta uma nova associação com a GRSE para a produção e a localização de seus motores marinhos do governo da série 4000 na Índia, informou a empresa.

Já temos uma pegada muito ampla e estamos procurando expandir isso significativamente, disse Zion apontando que eles já fabricam muitas peças aqui através de vários fornecedores, bem como de nossas próprias empresas conjuntas. Hoje, produzimos peças muito complexas: assumir a associação com a Fabricação Aeroespacial Internacional Private Limited (IAMPL) ou a associação com a Force Motors, disse ele elaborando. Se olharmos para o IAMPL, agora temos uma nova fábrica em Tamil Nadu que cresceu significativamente, ele disse que acrescentou: “Fabricamos mais de 160 componentes aeroespaciais complexos lá, e essa instalação agora serve, não apenas rola -royce e nosso nosso Frota ao redor da frota ao redor da frota ao redor da frota ao redor do mundo, mas todo o ecossistema aeroespacial em escala global.

Enquanto a Índia está em um estágio avançado de conversas com a França para o Codiseño e o desenvolvimento de um motor aerodinâmico de 110 KN para iluminar o lutador da quinta geração da Índia, os aviões de combate de médio porte (AMCA), que também estão em desenvolvimento, também ele também foi conversando com a Rolls Royce por algum tempo. Sobre o esforço contínuo entre Rolls Royce e o estabelecimento de pesquisa de turbinas a gás (GRE), o Ministro de Estado do Reino Unido, Vernon Coaker, disse ao The Hindu na Aero Índia que havia uma fase bem -sucedida da Fase 1 e que as discussões estão em andamento o que aconteceu e como tomar esse atacante.

Sobre isso, Zion disse que ainda acredita que tem uma proposta “muito convincente” de desenvolver e desenvolver o PI no IP aqui na Índia, IP que será de propriedade da Índia. “Isso garante a liberdade de modificação e ação, que é crucial para se mudar para o ritmo em um ambiente operacional e manter o controle dentro do próprio ecossistema indiano”.

Além disso, a Hindustan Aeronautics Limited e a General Electric estão em negociações contratuais para a fabricação de motores Jet F414 para alimentar o plano de combate leve-Mk2. O mesmo motor também alimentará a AMCA através da fase de desenvolvimento.

A Índia e o Reino Unido assinaram uma declaração de intenção no final do ano passado para desenvolver a propulsão elétrica para as docas da plataforma terrestre da marinha indiana. “Somos muito claros em nosso compromisso: eu poderia ter visto isso na semana passada, assinamos um acordo por meio do nosso lado americano na AG 9140, um conjunto de quatro geradores de megawatts, com a Triveni. Estamos apresentando isso adiante e há a declaração de intenção no MT30 pelo Reino Unido ”, disse Zion. Estamos prontos para alimentar o primeiro navio totalmente elétrico para a Marinha usando nosso portfólio de produtos, disse ele.

Além disso, ele declarou que eles estão conversando com a Marinha sobre seus prazos, garantindo que estejam prontos para responder às propostas, especialmente em termos de qual categoria de aquisição eles são colocados e quais serão os requisitos específicos. “Isso faz parte da discussão em andamento. Ainda não há cronograma específico ”, acrescentou.

Estamos muito otimistas sobre a Índia em termos de demanda, bem como a capacidade que existe aqui em termos de engenharia, cadeia de suprimentos, ecossistema e fabricação, e isso já está em movimento, disse Abhishek Singh, vice -presidente sênior de desenvolvimento e programas de negócios Futuros para a Índia e o Sudeste Asiático, Rolls-Royce.