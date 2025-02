Oferecendo um impulso ao turismo de caravana, o Hybrid Caravan Park abre em Malampuzha

Em um impulso significativo ao projeto Kerala Tourism Caravan, o Kava Eco Camp e o Caravan Park, o primeiro parque híbrido de caravana totalmente integrado, foi inaugurado pelo Ministro do Turismo, Pa Mohamed Riyas, na segunda -feira aqui.

Localizado em Manthuruthy, Malampuzha, perto de Palakkad, o projeto ofereceria amplas oportunidades para novas empresas do país, disse Riyas à função de abertura. O ministro acrescentou que o objetivo final do projeto era transformar Kerala em um destino de casamento solicitado e fornecer uma plataforma para introduzir as hidronesas em Malampuzha.

Instalações

O parque oferece uma experiência distinta para os viajantes. Na chegada, caravanas e caminhões podem desligar seus motores e ar condicionado e outras comodidades serão alimentadas pelo suprimento de eletricidade do parque. As águas residuais das caravanas serão tratadas na estação de tratamento de resíduos do parque. O parque também fornecerá instalações como água potável, serviços de lavanderia, quarto para motoristas, restaurantes e piscina.

O parque tem espaço para estacionar seis grandes caravanas e seis camisas. Os pontos de carga elétrica para carros e scooters são organizados. Uma cafeteria de 24 horas também funcionará e haverá 10 quartos para turistas.

Os turistas podem explorar o ambiente pitoresco de Malampuzha em bicicletas e jipes. Sob uma iniciativa de turismo responsável, os hóspedes podem interagir com as comunidades locais, compartilhar refeições com eles, visitar as indústrias de cabine nas proximidades e comprar produtos locais, contribuindo assim para a economia local. “O tão aguardado projeto de turismo de Kerala finalmente ganhou vida, e estamos orgulhosos de fazer parte dele”, disse Sajev Kurup, diretor administrativo da Ayurvedamana e proprietário do Kava Eco Camp e Caravan Park. “Esta iniciativa não apenas revitalizará o setor de turismo do estado, mas também criará oportunidades significativas para a comunidade local”, disse ele. “Este é um projeto modelo que se alinha perfeitamente com a política de caravana do departamento de turismo. Muitos investidores estão ansiosos para investir, mas não têm um modelo claro: este projeto estabelece o ponto de referência e certamente atrairá mais investidores para o turismo de caravanas ”, disse ele.

Ele também enfatizou a necessidade de uma rede de tais parques em todo o estado para garantir o sucesso do projeto.