Oferecer Rs 1 crore como compensação e emprego governamental aos familiares dos mortos na debandada de Tirupati: líder do CPM

Membros do Tirupati Poura Sanghala Samakhya, um consórcio de organizações da sociedade civil, organizaram uma manifestação à luz de velas na cidade em memória dos devotos falecidos envolvidos na debandada de quinta-feira.

O líder distrital do CPM, Kandharapu Murali, que chamou a debandada de uma “mancha indelével” que permaneceria para sempre em Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), exigiu Rs 1 milhão como compensação e trabalho governamental para os familiares do falecido. Apelou ao fim da “cultura VIP” predominante em Tirumala que, segundo ele, levou ao desaparecimento de peregrinos comuns.

O presidente do Partido Republicano da Índia (RPI), P. Anjaiah, o líder distrital do CPI, Chinnam Penchalaiah, o líder do Congresso, Mangati Gopal Reddy, e o secretário distrital da Associação de Mulheres Democráticas da Índia (AIDWA), pe.

Governo culpado

Os partidos da oposição não mediram palavras ao culpar o governo do estado, bem como a gestão do Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) pela “frouxidão” no tratamento da multidão reunida para obter os tokens “Vaikunta Dwara Darshan” em Tirupati.

O secretário do Partido Comunista da Índia (CPI), K. Narayana, criticou os funcionários do TTD e a polícia local por não trabalharem em unidade, levando à debandada.

O ex-presidente do Conselho de Confiança do TTD e presidente do distrito de Tirupati do Partido do Congresso do YSR (YSRCP), Bhumana Karunakar Reddy, culpou o incidente pela falta de coordenação entre os detetives de vigilância do TTD e a polícia distrital. “As autoridades analisaram os preparativos dos últimos dez dias, mas falharam na parte da execução”, disse ele.

O ex-ministro do Turismo e Cultura, RK Roja, considerou isso um fracasso do governo de aliança e exigiu que uma ação criminal fosse iniciada contra os responsáveis ​​pela debandada. Numa referência velada ao vice-ministro-chefe K. Pawan Kalyan, que prometeu defender o ‘Sanatana Dharma’, a Sra. Roja perguntou-se para onde tinha ido o ‘guerreiro Sanatana’ quando as mortes ocorreram no primeiro do seu género. Debandada em Tirupati.

O líder do BJP, P. Naveen Kumar Reddy, classificou isso como uma grave falha do TTD em estimar o influxo de devotos para ‘Vaikunta Ekadasi’. Ele queria que a Comissão Nacional de Direitos Humanos (NHRC) assumisse o caso suo motu e iniciasse uma investigação.