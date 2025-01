Office Netanyahu anuncia, recebeu uma lista de liberdade

O Gabinete do Primeiro Ministro afirma que “a lista de reféns que será isenta foi recebida pelo intermediário, mas que a resposta oficial de Israel será fornecida mais tarde”.

Enquanto isso, as famílias de reféns do Hamas bloqueiam a principal estrada de Ayalon em Tel Aviv e pedem a Netanyahu que não esteja sujeita às pressões do ministro Betzalela Smotrich e ao parlamentar italiano Ben-Gvira, que pede que a guerra seja restaurada.

As famílias estão pedindo a Netanyahua que “comprometa Israel para concluir um acordo para a libertação de todos”. Os parentes do refém acrescentaram: “O retorno à guerra condenará aqueles que retornaram à morte. Vamos encantar nossa luta e não deixar extremistas que estão fora de contato com as pessoas, e estamos trabalhando contra os interesses israelenses por reféns de enterro em túneis ”.

