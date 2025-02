Oficiais corruptos capturados pela DVAC em 11 casos de suborno desde janeiro de 2024

Uma maior conscientização contra a corrupção encorajou o homem comum, já desanimado pela demanda por subornos por funcionários do governo do estado, a apresentar a apresentar queixas com os detetives da Diretoria de Vigilância e Anti -corrupção em Madurai.

A unidade registrou até 11 casos contra funcionários do governo que demonstram subornos e os pegaram junto com seus dutos desde janeiro de 2024. Como resultado, funcionários de vários departamentos, como pesquisas, registro, renda, recursos hídricos e tangedco, foram presos após serem preso após ser preso depois de ser preso mais tarde preso.

O caso recente foi a prisão de um sub -inspetor da polícia em K. Pudur, que exigiu um grande dinheiro do demandante de uma mulher por prender um réu em um caso de agressão.

Raiva

“Não é que cada pessoa seja apresentada para registrar queixas contra funcionários do governo que pagam o suborno como um pré -requisito para oferecer algum serviço oficial. Quando a demanda é maior ou o candidato não é maltratado ou assediado com um atraso excessivo no cumprimento de suas funções, por raiva e frustração, as pessoas passam para registrar uma queixa conosco ”, disse um oficial de DVAC.

“O governo do estado está pagando salário aos funcionários para cumprir suas funções, e exigir suborno é um crime sob a lei de prevenção de corrupção”, acrescentou.

“Quando as pessoas parecem registrar uma reclamação, a primeira coisa que dizemos é não contar a ninguém, incluindo membros da família, na denúncia. Caso contrário, existem muitas possibilidades que o problema atinge os ouvidos do funcionário acusado, e o processo de captura poderá falhar ”, acrescentou.

Depois de registrar um caso, uma equipe de detetive emitiria moedas contaminadas ao autor e diria que ele seguisse o diktat do oficial acusado. Os detetives observariam a distância à distância e aguardavam um sinal do demandante entregar a moeda para cambalear nela.

Depois de ser pego com as mãos da massa, o réu é preso.

DVAC ajuda a resolver o problema

“O problema não termina aqui para nossos oficiais. Nosso manual nos forçou a obter o problema, para o qual o autor se aproximou do oficial, dirigido o mais rápido possível. O único problema é que o autor deve ter todos os documentos certos e deve ser elegível para obter o serviço ”, acrescentou.

O oficial disse que os presos sob uma armadilha por corrupção tinham maiores possibilidades de serem condenados. “Eles também passam a vida em frequentar o público judicial por seu ato de ganância”, acrescentou.