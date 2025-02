Oficiais da Casa Branca prontos para conhecer Zelenskyy em Munique para falar sobre a guerra russa na Ucrânia

Espera -se que os principais conselheiros do presidente Donald Trump se encontrem com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, independentemente da Conferência de Segurança de Munique para discutir o caminho até o fim da guerra de quase três anos da Rússia na Ucrânia.

O tenente aposentado Keith Kellogg, enviado especial de Trump para a Ucrânia e a Rússia, disse A imprensa da associação que a Casa Branca está resolvendo detalhes das conversas altamente antecipadas durante a cúpula anual para discussões internacionais em segurança.

Vice -presidente JD Vance, Secretário de Estado do Estado.

“Sabendo como o processo funciona, provavelmente seria melhor para Zelenskyy se todos nos encontrarmos e conversarmos sobre isso como um grupo”, disse Kellogg em entrevista.

Trump disse na segunda -feira que “ele provavelmente” conversaria com Zelenskyy esta semana.

O presidente dos Estados Unidos disse que os funcionários do governo também usariam a reunião de Munique para obter um melhor calibre do apoio que as nações européias estão dispostas a fornecer Kiev, já que ele tenta repelir a invasão do presidente russo Vladimir Putin.

Kellogg e outros funcionários do governo já se reuniram com diplomatas europeus em Washington para falar sobre a Ucrânia.

Mas as conversas em Munique dão aos principais assistentes de Trump sua primeira grande oportunidade de transmitir uma mensagem sobre as perspectivas da política externa do novo governo e seu foco de guerra que Trump disse que está custando muito dinheiro dos contribuintes americanos.

Ele reclamou novamente porque a Europa não era suficiente em seu próprio quintal. Trump argumentou que os países do continente deveriam pagar aos Estados Unidos o que Washington passou ajudando Kiev.

“Vamos oferecer nossas expectativas aos aliados”, disse Kellogg. “Quando retornarmos de Munique, queremos dar ao presidente as opções; portanto, quando ele se envolver (diretamente) no processo de paz, ele sabe como o verá”. Trump, que já havia dito anteriormente que daria um fim rápido à guerra, sugeriu recentemente que os funcionários do governo já começaram conversas com autoridades russas. Trump disse que seu governo entrou em contato com Putin, mas se recusou a fornecer mais detalhes sobre as supostas conversas.

Trump também disse nos últimos dias que deseja chegar a um acordo com a Ucrânia para obter acesso aos materiais de terras raras do país como condição para continuar o apoio dos EUA à defesa da Ucrânia contra a Rússia. O presidente disse a repórteres na segunda -feira que seus assistentes estavam trabalhando para chegar a esse acordo.

“Hoje, temos pessoas lá que estão fazendo um acordo que, à medida que damos dinheiro, pegamos minerais e pegamos petróleo e recebemos todo tipo de coisa”, disse Trump. “Por que estamos fazendo isso?” Kellogg disse que um acordo de terra raro pode ajudar a garantir o apoio econômico americano contínuo à Ucrânia.

“A resposta para isso é sim”, disse Kellogg, sobre o potencial de que o apoio dos Estados Unidos é o apoio da Ucrânia à Ucrânia. “Isso permitiria um maior apoio aos ucranianos”.

O Sr. Vance liderará a delegação à conferência de segurança e está programado para chegar a Munique na quinta -feira (13 de fevereiro) como parte de sua primeira viagem ao exterior desde que se tornou vice -presidente.

Ele está agora em Paris participando de uma cúpula de inteligência artificial e se reunirá na terça -feira com o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro -ministro indiano Narendra Modi e o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Espera -se que a guerra na Ucrânia esteja na agenda em todas essas reuniões.

Como Trump, Vance tem sido um crítico aberto dos Estados Unidos que enviou bilhões de ajuda militar à Ucrânia sob o ex -presidente Joe Biden.