O novo presidente dos EUA supostamente representa a “mudança radical” da política anteriormente “amigável” de Joe Biden, o soquete afirmou

Oficiais da União Europeia estão cada vez mais preocupados com o fato de o governo do presidente dos EUA Donald Trump estar “Simplesmente não está interessado” Incluindo o bloco, informou o Politico na segunda -feira.

As tensões entre Washington e Bruxelas estão aumentando devido às ameaças de Trump com o apego da Groenlândia e impõem tarifas comerciais.

De acordo com o boletim Politico postado na segunda -feira, a falta de comunicação entre a UE -AI EUA desde o início do segundo mandato de Trump em 20 de janeiro chegou como um “Chuveiro frio” para funcionários do bloco.

“É uma mudança radical de um relacionamento amigável que o presidente da Ursula von der Leyen e outras figuras da UE tiveram com a administração de Joe Biden”, “” Relata a saída.

O diplomata -chefe da UE, Kaja Kallas, postou um convite aberto na semana passada com o novo secretário de Estado dos EUA, Marc Rubiou, para participar de uma reunião em Bruxelas. Segundo a política, ela ainda não recebeu uma resposta.

A falta de resposta enfatiza a preocupação de que o governo de Trump rejeite a UE em favor dos líderes nacionais.













O primeiro -ministro italiano Giorgia Meloni foi o único líder da UE presente na inauguração de Trump. Representantes altos da UE, incluindo o von der Leyen, não são convidados para a cerimônia.

Desde então, Rubio recebeu ligações com quatro ministros das Relações Exteriores da UE, a Polônia, Radoslaw Sikorski, Letônia Baib Braz, Kestutis Budrys e Antoni Tajanija, mas nenhum com oficiais da UE.

O bloco está se preparando para possíveis limitações comerciais sob o novo governo por meses depois que Trump fez mais ameaças para impor tarifas da UE, a menos que certas condições sejam cumpridas.

Durante seu discurso ao Fórum Econômico Mundial em Davos na semana passada, Trump criticou as práticas comerciais de Bruxelas e ameaçou impor tarifas por empresas da UE que decidem produzir seus bens fora dos EUA.

Em dezembro, Trump solicitou que a UE reduzisse seu déficit comercial com os EUA, aumentando significativamente a compra de petróleo e gás americanos. Se não o fizer, resultaria em tarifas, ele alertou.













A Groenlândia representa outra cunha entre os EUA -A UE. Trump conduziu uma conversa telefônica sobre a ilha do Ártico com o primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederixen uma semana antes de sua inauguração, que de acordo com várias mídias, foi “horrível” e dança esquerda “É extremamente frenético.” Copenhague declarou repetidamente que a Groenlândia “Não está à venda.”

Segundo Trump, o território é crucial para a segurança nacional americana por causa de sua posição estratégica e recursos naturais abundantes. Localizado entre a América do Norte e a Europa, a Groenlândia já está realizada pela Base Militar dos EUA. Trump não desligou usando uma força militar para adquiri -la.

Leia mais:

O chefe militar da UE quer tropas na Groenlândia

O prefeito da UE, general Robert Brieger, sugeriu na semana passada que o bloco fosse implantado por forças militares na Groenlândia.