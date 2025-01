Oficiais federais envolvidos na investigação de Trump divulgados

A falta de confiança de que os indivíduos implementarão a política do presidente estão listados como o motivo da liberação

O Ministério da Justiça dos EUA encerrou mais de uma dúzia de funcionários envolvidos em investigações criminais contra o presidente Donald Trump. O tiroteio, em vigor na segunda -feira, ordenou que o promotor interino James McHenry, que citou a falta de confiança na capacidade desses indivíduos de passar a agenda do presidente.

Entre os que foram rejeitados estavam os promotores que trabalharam com o consultor especial Jack Smith, que já havia conduzido investigações pelo tratamento de Trump com documentos classificados e alegadas tentativas de redefinir as eleições de 2020. Ambos os casos levaram a uma queixa criminal contra Trump, que declarou que não era culpado, mas os casos foram fechados após sua vitória em novembro da eleição por causa dos regulamentos do Ministério da Justiça que proibiram a perseguição ao presidente da sessão.

Smith foi nomeado em 2022 para monitorar as investigações do Ministério da Justiça em Trump. Enquanto Trump prometeu durante sua campanha para libertar Smith "Dentro de dois segundos" Download de tarefas, Smith renunciou antes da inauguração do presidente. A liberação das longas críticas de Trump ao Ministério da Justiça, que ele acusou "Arma" contra ele e seus aliados.













Os críticos negaram a libertação como a submissão da independência do Ministério da Justiça. O ex -advogado americano Joyce Vance chamou a mudança “Lei Anti-Pravila” e uma ameaça à democracia.

Os apoiadores da demissão afirmam que o governo tem o direito de nomear funcionários alinhados com seus objetivos de política. O candidato de Trump a advogado -chefe, Pam Bondi, reiterou suas alegações sobre investigações politicamente motivadas, descrevendo o Ministério da Justiça como se fosse “Armado por anos.”

Muitos dos promotores divulgados foram oficiais de carreira que têm uma experiência em corrupção e segurança nacional. O funcionário do departamento disse à CBS News que os indivíduos eram considerados inapropriados por seus papéis por causa de sua participação na acusação de Trump.

Esse desenvolvimento faz parte de um desvio mais amplo dentro do Ministério da Justiça. Dezenas de altos funcionários foram concedidos e alguns se juntaram ao novo grupo de trabalho focado na implementação de leis de imigração contra as cidades do santuário. Enquanto isso, o advogado dos EUA, Edward Martin, anunciou uma revisão interna do governo anterior contra centenas de apoiadores de Trump envolvidos nos protestos do Capitólio em 6 de janeiro.