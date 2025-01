Oficial da Força Aérea cai na rede CBI por aceitar suborno de Rs 50.000

Detetives do Bureau Central de Investigação de Visakhapatnam (CBI) prenderam o Tenente de Voo Chaitanya Kumar, Oficial de Logística da Estação (SLO) da Estação da Força Aérea de Suryalanka no distrito de Bapatla, exigindo e aceitando um suborno de Rs 50.000 de um homem para pagar contas relacionadas aos materiais fornecidos.

De acordo com o CBI, o oficial da Força Aérea foi preso com base na denúncia da vítima e será apresentado ao Tribunal de Casos Especiais do CBI em Vijayawada na segunda-feira, 6 de janeiro.

A denúncia alega que em novembro de 2024, Chaitanya Kumar informou à vítima que a Estação da Força Aérea, Suryalanka, precisava de 200 colchões e pediu-lhe que os cotasse através do Government e-Marketplace (GeM), o portal online. A vítima concordou em fazê-lo, cotou uma tarifa de Rs 2.499 por colchão e recebeu o pedido.

Assim, a vítima forneceu 200 colchões e Rs 4.99.800 foram creditados na conta de sua empresa mantida no Union Bank of India, Ponnur Branch, em 30 de novembro de 2024. Porém, posteriormente, Flt. O tenente Chaitanya Kumar supostamente exigiu Rs 40.000 como suborno.

Alega-se ainda que a vítima também forneceu dois amplificadores Ahuja por ₹ 42.000 e alugou um guindaste e um trailer por ₹ 23.364 da Estação da Força Aérea, Suryalanka, mas Flt. O tenente Chaitanya Kumar não aprovou esses projetos de lei.

Além disso, o acusado exigiu que a vítima pagasse o valor acima de ₹ 40.000 e mais ₹ 10.000 para saldar as contas. O arguido alegadamente ameaçou a vítima dizendo que não lhe permitiria mais contratos com a sua empresa se ela se recusasse a pagar o suborno.

Após a ameaça, a vítima apresentou queixa à CBI, ACB e Visakhapatnam para tomar as medidas legais necessárias.

A polícia do CBI registou um caso contra o arguido ao abrigo da secção 7 da Lei PC de 1988 (alterada em 2018) e apanhou o arguido em flagrante enquanto aceitava um suborno de Rs 50.000 da vítima. As pesquisas estão em andamento.

A investigação do caso está em andamento, de acordo com o Visakhapatnam CBI.