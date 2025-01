Oficial de planejamento urbano pego aceitando subornos em Ramanathapuram

Um responsável pelo planeamento urbano identificado como Bargunan, que trabalhava no município de Paramakudi, foi preso depois de ter alegadamente recebido um suborno através do GPay de um requerente que procurava aprovação para um terreno residencial.

Funcionários do DVAC no distrito de Ramanathapuram disseram na quinta-feira (23 de janeiro de 2025) que um caso foi registrado contra o funcionário após uma reclamação de um engenheiro credenciado.

O queixoso afirmou ter apresentado os documentos do seu cliente às autoridades municipais para aprovação dos planos de quatro lotes residenciais. De acordo com as diretrizes do governo, o requerente remeteu ₹ 76.850 online como taxas e pediu ao funcionário que aprovasse os documentos.

O oficial de planejamento urbano, no entanto, exigiu Rs 20.000 como suborno para aprovar os lotes residenciais. O queixoso relatou o assunto à polícia do DVAC, que então registou o caso.

O responsável pelo planeamento urbano pediu ao queixoso que pagasse o suborno através do GPay e recusou-se a aceitar dinheiro. Após a conclusão da transação, os funcionários do DVAC prenderam Bargunan e confiscaram o seu telemóvel.

Mais pesquisas estão sendo feitas.