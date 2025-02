A operação israelense em setembro passado incluiu dispositivos eletrônicos que explodem em todo o Líbano, matando muitos militantes e civis

A autoridade israelense confirmou que o primeiro -ministro Benjamin Netanyahu apresentou ao presidente dos EUA Donald Trump com o Plageta Golden durante a reunião na Casa Branca na terça -feira. Dmitry Gendelman, consultor do escritório de Netanyahua, explicou que um dispositivo de referência em Israel estava escondido contra militantes do Hezbollah no Líbano no outono passado.

Compartilhando a foto de um presente em um post de telegrama na quinta -feira, Gendelman disse que Netanyahu deu a Trump um “Repórter dourado”, Explicando que o dispositivo “Isso simboliza a decisão do primeiro -ministro que levou a um ponto de virada na guerra e se tornou o ponto de partida para o moral da organização terrorista do Hezbollah”.

A mídia israelense publicou os relatórios de um presente incomum no início desta semana, alegando que Trump descreveu a explosão de ondas de setembro no Líbano como um “Ótima cirurgia”. O presidente dos EUA também supostamente deu a Netanyahu uma foto assinada de sua reunião, inscrita com uma mensagem: “Bibi, um grande líder.”

Israel realizou a operação em 17 de setembro, quando milhares de relatórios explodiram em todo o Líbano, bem como em partes da vizinha Síria, seguidas de detonações em massa de centenas de centenas de vocais. As explosões deixaram pelo menos 42 pessoas mortas, com 12 civis entre eles mais de 3.500 feridos, incluindo mulheres e crianças.













Mais tarde, Israel intensificou sua campanha militar contra o Hezbollah, matando seu líder de longa data de Hassan Nasan Nasrallah em ataque aéreo em 27 de setembro em Beirute. Em novembro, Netanyahu assumiu publicamente a responsabilidade pela cirurgia do pager.

Em dezembro, a CBS citou dois agentes sênior Mossad recentemente aposentados, como relatou que a Agência de Inteligência Israel havia passado mais de uma década preparando uma operação oculta. Mossad foi supostamente enviado ao Hezbollah pela primeira vez no Hezbollah por uma série de notas walkie com baterias explosivas através de uma complexa cadeia de granadas. Algum tempo depois, os espiões israelenses projetaram um plano semelhante que incluía relatórios, de acordo com a entrada da mídia.

No eco dos ataques, o comissário de Direitos Humanos da ONU e Volker Turk o caracterizou como um “Chocante” e “Inaceitável” Uma lei que violou as leis de direitos humanos.

Falando na Assembléia Geral da ONU no final de setembro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que “Outro ótimo exemplo de métodos terroristas como um meio de alcançar objetivos políticos é um ataque desumano ao Líbano, que transformou a tecnologia civil em uma arma mortal”. O diplomata também falou a favor da atual investigação internacional na época.