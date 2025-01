Ohio AG Dave Yost lança candidatura para governador

O procurador-geral de Ohio, Dave Yost (R), anunciou na quinta-feira que está concorrendo para substituir o governador com mandato limitado Mike DeWine (R), o primeiro grande candidato do Partido Republicano a declarar sua candidatura.

“Estou oficialmente concorrendo para ser o próximo governador de Ohio. “Estou honrado em servir como procurador-geral do America First e apoiar a agenda do presidente Trump”, disse Yost.disse em uma postagem no Xacompanhado por um vídeo que o mostra caminhando em direção ao gabinete do governador.

“Com a sua ajuda, moveremos Ohio em direção a um futuro melhor”, acrescentou ele, com link para seu site.

Yost atua como procurador-geral do estado desde 2019, cumprindo dois mandatos no cargo. Antes disso, atuou como auditor estadual. Yost já gerou especulações sobre uma candidatura para governador nas eleições de 2026.

O tesoureiro de Ohio, Robert Sprague (R), apresentou documentos sugerindo interesse no cargo, e Vivek Ramaswamy está se preparando para concorrer a governador, embora não tenha havido nenhum anúncio oficial.

Do lado democrata, a diretora do Departamento de Saúde de Ohio, Amy Acton, declarou sua candidatura. Outros membros do partido que poderiam entrar incluem a líder da minoria na Câmara de Ohio, Allison Russo, e o ex-deputado Tim Ryan (D-Ohio).

Ohio tem apresentado uma tendência cada vez mais vermelha nos últimos anos. O presidente Trump venceu o estado em novembro passado por 11 pontos. Trump venceu o estado em 2020 por 8 pontos.

DeWine foi eleito para um segundo mandato em 2022 e não pode concorrer novamente.

Fonte