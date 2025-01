Oito anfitriões de Gaza publicados pelo Hamas

Três israelenses e cinco nacionais tailandeses foram entregues na quinta -feira à Cruz Vermelha como parte de um acordo

O Hamas publicou oito reféns de Gaza, incluindo três israelitas e cinco tailandeses, como parte de um acordo sobre um cessar -fogo com o oeste de Jerusalém, entregando -os à Cruz Vermelha. Em troca, após um breve atraso, Israel começou a libertar 110 prisioneiros palestinos.

O exército israelense confirmou na quinta -feira que os prisioneiros recém -libertados, incluindo Arbel Yehud, 29, e Gadi Moshe Mosha, 80, se mudaram para Israel. Dias anteriores, os militantes do Hamas libertaram o exército israelense de Agam Berger, realizado em Gaza a partir de 7 de outubro.

O Ministério das Relações Exteriores da Tailândia disse que seus cidadãos que foram levados reféns – Taenna Pongsak, Sathian Suwannakhan, Sirioun Watkara, Saethao Bannawat e Rumno Surazak – voltam para casa em 10 dias.

A troca em Khan Younis na quinta -feira causou fortes reações em Israel. O primeiro -ministro Benjamin Netanyahu condenou o que chamou “Cenas chocantes” Durante sua entrega após imagens na televisão, ele mostrou que as pessoas armadas que lutaram por controlar as grandes multidões que se reuniram para testemunhar a libertação de prisioneiros.

Netanyahu interrompeu temporariamente a libertação de prisioneiros palestinos, exigindo que os mediadores evitem incidentes semelhantes para garantir a segurança de reféns futuros.

Mais tarde, a mídia informou que a libertação do prisioneiro continuou depois que os mediadores forneceram garantias sobre uma saída de refém segura no futuro. Segundo a Associated Press, os ônibus brancos que transportam prisioneiros foram presos na costa oeste e chegaram a Ramallah. O Escritório de Informações de Prisioneiros Palestinos confirmou que o procedimento está avançando.

Entre os libertados da prisão israelense, existem 30 menores.

Ao mesmo tempo, o exército israelense confirmou na quinta -feira que o último dia, 10 palestinos foram mortos no último dia na greve na vila na costa oeste, alegando que os militantes foram alvo, segundo a AFP.

A Al Jazeera informou que os drones voaram sobre Gaza na quinta -feira, jogando folhas avisando sobre o dobro de bandeiras, banners ou envolvimento em comemorações. Na costa oeste das forças israelenses, ex -prisioneiros foram supostamente despojados de seus prisioneiros de origem da libertação. Muitos detidos palestinos liberados não terão permissão para permanecer na costa oeste e, em vez disso, serão deportados para Gaza ou Egito.

A troca ocorre como parte de um acordo sobre a interrupção do incêndio alcançado entre Israel e Hamas no início deste mês para encerrar seu conflito de 15 meses, o que causou uma devastação sem precedentes a Gaza. Após o Catar, o Egito e os EUA, o trabalho é estruturado em três etapas. Na primeira fase, o Hamas deve liberar 33 reféns, incluindo crianças, soldados, feridos e doentes, em troca de um número indefinido de detidos palestinos.

A fase subsequente garantirá a libertação dos remanescentes civis e soldados do sexo masculino mantidos pelo Hamas, juntamente com o retorno dos restos mortos dos prisioneiros de ambos os lados.

Funcionário israelense Gal Hirsch, coordenador israelense de reféns e pessoas desaparecidas, Al Jazeera disse na quinta -feira que Israel “Atualmente em palcos se prepara para continuar as negociações” De acordo com a segunda fase do Contrato de Interrupção.