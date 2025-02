Oito condenados por vida em caso de assassinato de martar

Em um veredicto significativo, o Tribunal VII adicional do Distrito e as sessões em Ngole condenaram oito pessoas à prisão perpétua pelo assassinato de um motorista de trator de 22 anos por seu relacionamento inter -religioso com uma garota mais jovem em 2015. Cada condenado também foi multado em ₹ 5.000.

O superintendente policial do distrito de Bapatla, Tushar Dudi, em comunicado divulgado na terça -feira, disse: “A justiça é servida quando o culpado é condenado, e veredictos como esse instilado medo entre os criminosos”.

Lembrando os detalhes do caso, ele acrescentou: “O assassinato surgiu de uma história de amor entre os Ferechas entre o rato de Buruga Babu, um motorista de trator da vila de Ramakur em J. Pangaluru Mandal e uma garota de 17 anos da mesma vila . Apesar dos avisos repetidos de sua família, o relacionamento continuou. Quando a garota foi enviada por seus pais com raiva, Mouse Babu convenceu sua mãe a se refugiar até que ela completou 18 anos, para o casamento.

Segundo a polícia, em 28 de abril de 2015, Shaik Munir Basha (A1) e Shaik Anwar Basha (A2) convenceram o rato Babu de que suas famílias haviam aceitado o casamento. Sob esse pretexto, eles o atraíram para um campo isolado em Ramakur e, junto com outros, o esfaqueou até a morte. Seu corpo foi descoberto na manhã seguinte pelos moradores.

Depois de assinado pela mãe da vítima, a polícia de Marcur registrou um caso. A investigação levou à coleta de evidências forenses e testemunhos de testemunhas oculares, e nove réus foram presos.

O SP informou que o tribunal convenceu Shaik Munir Basha, 22, Shaik Anwar Basha, 19, Shaik Nazir, 23, Shaik Karimulla, 43, Shaik Baji Bude, 21, Shaik Saddam Hussaina, 19 e Shaik Mastan, 66, enquanto o nono acusado, Patan Maulali foi absolvido devido a evidências insuficientes.