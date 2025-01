Oito equipes policiais foram formadas para rastrear o funcionário do SHIV desaparecido; 4 detidos

A polícia formou oito equipes para rastrear a autoridade local de Shiv Sena, Ashok Dhodi, que perdeu 10 dias atrás, e prendeu quatro pessoas nesse sentido, disse uma autoridade sênior na quarta -feira, 29 de janeiro de 2025.

Dhodi, que é o coordenador da Assembléia da Assembléia de Dahanu, liderado por Eknath, liderado por Eknath, desapareceu em 20 de janeiro. A polícia lançou uma operação para rastreá -lo, mas seu paradeiro ainda não foi conhecido.

Indo a uma conferência de imprensa, o superintendente da polícia distrital Balasaheb Patil disse: “Prendemos nossos suspeitos em relação ao caso. Um caso foi registrado contra três deles”. Ele expressou confiança de que a polícia pode decifrar o caso hoje à noite.

“Formamos oito equipes, incluindo as do ramo criminal local, para trabalhar no caso. A polícia depende dos insumos de inteligência, dos dados técnicos e das informações coletadas dos detidos suspeitos. No entanto, as complicações surgiram depois que um suspeito conseguiu conseguir Escape da polícia da custódia, acrescentando outra camada de investigação de dificuldade “, disse ele.

A investigação inicial sugere que o desaparecimento de Dhodi pode estar ligado a uma disputa relacionada à propriedade em sua família, acrescentou.

O Sr. Dhodi foi visto pela última vez viajando de Gholwad para Dahanu, a uma distância de cerca de 15 km, em 20 de janeiro. Ele chegou a Dahanu às 16h e o viu em Gholwad às 18h, disse o policial.

A equipe de pesquisa também está usando o monitoramento móvel e outros métodos de vigilância técnica para descobrir clientes em potencial, disse a polícia.

Depois que Dhodi suspeitou da participação de certas pessoas, uma FIR foi registrada na delegacia de Gholwad.

O caso contra ele foi registrado nas seções de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 140 (3) (1) (sequestro ou sequestro para matar ou resgatar), 142 (confinamento injusto), 351 (2) (intimidação criminal), 3 ( 5) (intenção comum), disseram eles.