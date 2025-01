OJK bloqueou 8.500 contas bancárias relacionadas a jogos de azar online

Jacarta – A Autoridade de Serviços Financeiros (OJK) afirmou que bloqueou 8.500 contas bancárias relacionadas com jogos de azar online (judol) até à data. Seu partido também pediu aos bancos que bloqueiem contas marcadas como judol.

A Diretora Executiva de Supervisão Bancária da OJK, Dian Ediana Rae, disse que a OJK pediu aos bancos que ajustassem sua identidade e Devida diligência aprimorada (EDD) ou due diligence para clientes de alto risco.

“OJK bloqueou 8.500 contas, anteriormente 8.000 contas de acordo com os dados apresentados pela Komdigi. E estamos desenvolvendo o relatório pedindo aos bancos que fechem contas que correspondam ao número de identidade da população e realizem Devida diligência aprimorada (EDD)”, disse Dian em entrevista coletiva na terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

 A Polícia Regional Central de Java invadiu um grande local de jogos de azar online em Purbalingga. (ilustração) Foto: tvOne/Teguh Joko Sutrisno

Dian revelou que o seu partido também realizou reuniões com bancos. Nesta reunião foram discutidos os parâmetros que os bancos poderiam utilizar para detectar contas relacionadas com jogos de azar online.

“Assim, com as melhorias nos parâmetros utilizados para captar as transações relacionadas com o jogo online, espera-se que no futuro os bancos sejam mais sensíveis no contexto da identificação e tomada de medidas, incluindo o encerramento de contas”, explicou.

Além disso, Dian enfatizou que o OJK também continua monitorando o uso de contas inativas ou inativas. latente. Porque esta conta preocupa seriamente os bancos.

“Então é uma conta latente Isto tornou-se uma preocupação extraordinária para os bancos e agora quase todos os bancos têm uma disciplina muito rigorosa em relação aos extratos de conta. latente isso”, acrescentou.